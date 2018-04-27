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В администрацию Серпуховского района после жалобы президенту пришла ФСБ
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В администрацию Серпуховского района после жалобы президенту пришла ФСБ 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
ФСБ проводит обыск у двух заместителей главы Серпуховского района Московской области, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе районной администрации.
«Сотрудники ФСБ с утра проводят обыски у заместителей главы Серпуховского района Марины Атаманюк и Ирины Филатовой. Были изъяты некоторые документы. На данный момент представители ФСБ о чем-то беседуют с Атаманюк», — сказал собеседник агентства.
По мнению представителя пресс-службы, обыск связаны с давлением на главу Серпуховского района Александра Шестуна, который выступил против завоза мусора на полигон «Лесная».
«Интерфакс» пока не располагает официальными комментариями от полиции или ФСБ.
Ранее сообщалось о возбуждении двух уголовных дел против неустановленных лиц из администрации Серпуховского района о мошенничестве. Издание «Московская газета» предполагало, что подозреваемым «с большой долей вероятности» может стать Шестун.
Он опубликовал на YouTube обращение к президенту России, в котором пожаловался на давление силовиков и региональных властей. По его версии, причиной стало согласование митинга против свалки на полигоне «Лесная», нежелание уходить в отставку с поста руководителя муниципалитета, противодействие муниципальной реформы Подмосковья (преобразования района с отдельными муниципалитетами со своими главами и депутатами в единый городской округ).
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