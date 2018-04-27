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В ФСК ЕЭС определили лучших среди оперативного персонала подстанций
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В ФСК ЕЭС определили лучших среди оперативного персонала подстанций 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
24-27 апреля 2018 года в Сургуте на базе Центра подготовки персонала МЭС Западной Сибири прошли VI Межрегиональные соревнования профмастерства. В состязаниях приняли участие все восемь филиалом ФСК ЕЭС — МЭС. Победителем стал МЭС Западной Сибири, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.
В ходе состязаний оперативники продемонстрировали знания нормативно-технической документации и провели противоаварийную тренировку с решением режимных задач. Также они ликвидировали условное технологическое нарушение, показали навыки оказания первой помощи и ликвидации возгорания.
Профессиональные соревнования ФСК ЕЭС повышают уровень мастерства оперативного персонала подстанций, позволяют оценить степень профподготовки работников.
Второе место заняла команда МЭС Сибири, а третье — МЭС Востока. По итогам соревнований участникам вручили памятные дипломы.
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