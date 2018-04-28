Брызги восторга. Фонтаны столицы, которые поражают воображение

28 апреля в столице открывается сезон фонтанов.

На днях уже заработал «плавающий фонтан» в Зеркальном канале «Аптекарского огорода». Но большинство московских фонтанов пока стоят сухими. Часть из них находится на балансе ГБУ «Гормост», работники которого в эти дни завершают подготовку фонтанов к блистательному выходу.

— В столице нет типовых фонтанов — все они уникальны, — рассказывает замначальника участка «Гормостфонтаны» ГБУ «Гормост» Виталий Давыдов

Всего в мегаполисе порядка 600 фонтанов. Многие из них обладают интереснейшей историей.

Самый большой фонтанный комплекс столицы, на Поклонной горе, посвящен Великой Отечественной войне. Из 15 чаш бьет 225 водяных струй — столько недель длилась война.

С каждым годом фонтанов в Москве становится больше. В этом году в парке имени Святослава Федорова появится целая аллея сухих фонтанов.

Возможно, небольшие фонтаны в парках и скверах не такие монументальные, как «Гейзер» на Манежной площади с его четырьмя конями, и не поражают горожан блеском, как «Дружба народов». И все же места, где можно послушать умиротворяющий плеск воды, всегда становятся излюбленными среди горожан.

Самую большую абстрактную скульптуру в столице, расположенную на площади Европы перед Киевским вокзалом, подарило столице правительство Бельгии . В основе скульптуры фонтана мифологический сюжет: сплетение труб олицетворяет голову быка-Зевса и девушку-Европу в его рогах.

Часы Мира

Фонтан расположен вокруг купола подземного торгового комплекса «Охотный Ряд» на Манежной площади. Его вращающийся купол поделен на 24 отрезка. В нижней части каждого сектора — 12 ламп, каждая соответствует 5 минутам. По фонтану можно определить время в любом из 24 часовых поясов.

ПОРАЖАЮТ ВООБРАЖЕНИЕ

Это один из самых необычных фонтанов мира. Фонтан «Кран» в бельгийском городе Ипр. Визуально — парящий в воздухе водопроводный кран, из которого льется струя воды. Секрет конструкции в том, что поток воды, льющийся из крана, скрывает полупрозрачную трубу, на которой держится вся конструкция. Подобные фонтаны можно также увидить в испанских городах Кадис и Санта Галдане.

Сюрреалистичный фонтан «Метаморфозы», созданный чешским скульптором Давидом Черны , находится в американском городе Шарлотт , штат Северная Каролина. Семиметровая конструкция представляет собой постоянно вращающиеся пластины, которые в определенный момент складываются в скульптуру мужской головы, изо рта которой бьет струя. Для его создания понадобилось 14 тонн нержавеющей стали.