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Брызги восторга. Фонтаны столицы, которые поражают воображение
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Брызги восторга. Фонтаны столицы, которые поражают воображение 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
28 апреля в столице открывается сезон фонтанов.
На днях уже заработал «плавающий фонтан» в Зеркальном канале «Аптекарского огорода». Но большинство московских фонтанов пока стоят сухими. Часть из них находится на балансе ГБУ «Гормост», работники которого в эти дни завершают подготовку фонтанов к блистательному выходу.
— В столице нет типовых фонтанов — все они уникальны, — рассказывает замначальника участка «Гормостфонтаны» ГБУ «Гормост» Виталий Давыдов.
Всего в мегаполисе порядка 600 фонтанов. Многие из них обладают интереснейшей историей.
Самый большой фонтанный комплекс столицы, на Поклонной горе, посвящен Великой Отечественной войне. Из 15 чаш бьет 225 водяных струй — столько недель длилась война.
С каждым годом фонтанов в Москве становится больше. В этом году в парке имени Святослава Федорова появится целая аллея сухих фонтанов.
Возможно, небольшие фонтаны в парках и скверах не такие монументальные, как «Гейзер» на Манежной площади с его четырьмя конями, и не поражают горожан блеском, как «Дружба народов». И все же места, где можно послушать умиротворяющий плеск воды, всегда становятся излюбленными среди горожан.
Самую большую абстрактную скульптуру в столице, расположенную на площади Европы перед Киевским вокзалом, подарило столице правительство Бельгии. В основе скульптуры фонтана мифологический сюжет: сплетение труб олицетворяет голову быка-Зевса и девушку-Европу в его рогах.
Часы Мира
Фонтан расположен вокруг купола подземного торгового комплекса «Охотный Ряд» на Манежной площади. Его вращающийся купол поделен на 24 отрезка. В нижней части каждого сектора — 12 ламп, каждая соответствует 5 минутам. По фонтану можно определить время в любом из 24 часовых поясов.
ПОРАЖАЮТ ВООБРАЖЕНИЕ
Это один из самых необычных фонтанов мира. Фонтан «Кран» в бельгийском городе Ипр. Визуально — парящий в воздухе водопроводный кран, из которого льется струя воды. Секрет конструкции в том, что поток воды, льющийся из крана, скрывает полупрозрачную трубу, на которой держится вся конструкция. Подобные фонтаны можно также увидить в испанских городах Кадис и Санта Галдане.
Сюрреалистичный фонтан «Метаморфозы», созданный чешским скульптором Давидом Черны, находится в американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Семиметровая конструкция представляет собой постоянно вращающиеся пластины, которые в определенный момент складываются в скульптуру мужской головы, изо рта которой бьет струя. Для его создания понадобилось 14 тонн нержавеющей стали.
Фонтан «Лунная радуга», что в Сеуле, является частью моста Банпо через реку Ханган. Струи фонтана подсвечены всеми цветами радуги. «Лунная радуга» вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный фонтан. Если сложить длину обеих его сторон, получится 1140 метров. Вода в струеобразующие элементы поступает прямо из реки Ханган и выстреливает на расстояние до 43 метров.
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