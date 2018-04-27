В Берлине предсталена программа BLADE от Airbus

Берлинская авиационная выставка ILA стала хорошим шансом для первой широкой демонстрации опытного самолета A340-300, принимающего участие в программе BLADE. Во время выставки концерн Airbus и представители заинтересованных в проекте летающей лаборатории BLADE подписали соглашение по вопросу его продолжения и анализа результатов исследований. Со стороны Airbus в подписании участвовал Том Эндерс (глава концерна), а также представители Европейского парламента Европейской комиссии , властей ФРГ , а также других стран, участвующих в программе. Проект BLADE является частью первой фазы программы Clear Sky. Она ставит своей целью разработку технических решений, позволяющих достигнуть ламинарного потока крыла на околозвуковых скоростях. Благодаря этому станет возможным уменьшение потребления топлива во время полета. Стоимость программы, начало которой было положено в 2008 г., составляет 1,6 млрд евро.

Летающая лаборатория для исследований ламинарного потока была построена на базе одного из прототипов Airbus A340-300. Его испытательные полеты прошли в сентябре прошлого года, а затем он был подвергнут серии тестов для определения летных характеристик с новой конфигурацией крыла. Следующей фазой станет проверка влияния различных факторов на образования ламинарного потока, оплывающего крыло. Испытания продолжатся до 2019 года.