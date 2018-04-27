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Дебаты среди школьников пройдут в районе Якиманка
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Дебаты среди школьников пройдут в районе Якиманка 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В помещении управы района Якиманка 28 апреля пройдут дебаты среди школьников.
Мероприятие организовано в рамках проекта «Мастер слова». Он направлен на поиск талантов среди молодежи, которые умеют грамотно и аргументированно высказывать свою точку зрения и нестандартно мыслить.
— В дебатах примут участие ребята из четырех школ района Якиманка. По их итогам судьи определят победителя. Школьники, которые проявили себя наилучшим образом, поедут на окружные состязания в ораторском мастерстве, а ближе к июню состоятся городские дебаты, — рассказала организатор турнира «Школа дебатов», член Молодежной палаты района Якиманка Дарья Свитенко.
Она добавила, что ученики уже выбрали темы, которые они обсудят в рамках проведения мероприятия: «Обязательна ли служба в армии?», «Телевидение приводит к деградации общества», «Встречают по одежке, провожают по уму» и «Карьера или семья».
На данный момент ребята не знают, какую точку зрения им придется отстаивать, это решится непосредственно во время проведения турнира.
Кроме того, по итогам дебатов школьникам вручат грамоты от Молодежной палаты и литературу по ораторскому мастерству.
Отметим, что судьями станут глава управы района Якиманка Елена Макарова, депутат Московской городской Думы Инна Святенко и депутат Московской городской Думы Николай Гончар.
Мероприятие начнется в 10:00 по адресу: улица Большая Якиманка, дом 27.
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