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«Царицынский проектный салон» прошел в местном колледже
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«Царицынский проектный салон» прошел в местном колледже 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
«Царицынский проектный салон» прошел в колледже «Царицыно» в среду, 25 апреля. Рыбное хозяйство, автомобильная промышленность и космос — все это студенты готовы осваивать уже сегодня.
Формат «проектного салона» является совершенно новым для среднеобразовательного учреждения. Он завершает цикл студенческих научно-практических конференций «Ответ на вызов времени».
На суд компетентного жюри в лице представителей Высшей школы экономики, университета имени Витте, Российской академии туризма и других высших учебных заведений учащиеся столичного колледжа представили свои наработанные проекты.
— Главное в представленных работах не сама программа, а потрясающая идея, которую в дальнейшем можно использовать в реальной жизни, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» методист по инновационной работе колледжа Людмила Таборидзе. — Достаточно лишь доработать их до совершенства, а с поиском партнеров студентам поможем мы, преподаватели.
Некоторые студенты взяли на себя смелость воплотить в жизнь давно забытый проект «Космический шаттл „Буран“. Другие обратились к бизнесу и рассмотрели развитие рыбного предприятия замкнутого цикла.
Члены жюри оценили актуальность проекта, разработанного студентом колледжа „Царицыно“ Павлом Куликовым. Он представил устройство контроля топлива автомобиля.
— Этот механизм можно внедрить и в серийное производство, и в частное, — рассказывает юный изобретатель. — Его можно подогнать под любого пользователя. Автолюбитель может сам выбрать, какой фильтр и счетчик использовать. В моих планах продвинуть изобретение в массовое производство, но пока его необходимо разрабатывать дальше.
Очень многие из участников ставят перед собой амбициозные планы продвинуть свое изобретение и внедрить его в реальную жизнь, и педагоги колледжа активно им в этом помогают.
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