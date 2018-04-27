«Царицынский проектный салон» прошел в местном колледже

«Царицынский проектный салон» прошел в колледже «Царицыно» в среду, 25 апреля. Рыбное хозяйство, автомобильная промышленность и космос — все это студенты готовы осваивать уже сегодня.

Формат «проектного салона» является совершенно новым для среднеобразовательного учреждения. Он завершает цикл студенческих научно-практических конференций «Ответ на вызов времени».

На суд компетентного жюри в лице представителей Высшей школы экономики , университета имени Витте, Российской академии туризма и других высших учебных заведений учащиеся столичного колледжа представили свои наработанные проекты.

— Главное в представленных работах не сама программа, а потрясающая идея, которую в дальнейшем можно использовать в реальной жизни, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» методист по инновационной работе колледжа Людмила Таборидзе. — Достаточно лишь доработать их до совершенства, а с поиском партнеров студентам поможем мы, преподаватели.

Некоторые студенты взяли на себя смелость воплотить в жизнь давно забытый проект «Космический шаттл „Буран“. Другие обратились к бизнесу и рассмотрели развитие рыбного предприятия замкнутого цикла.

Члены жюри оценили актуальность проекта, разработанного студентом колледжа „Царицыно“ Павлом Куликовым . Он представил устройство контроля топлива автомобиля.

— Этот механизм можно внедрить и в серийное производство, и в частное, — рассказывает юный изобретатель. — Его можно подогнать под любого пользователя. Автолюбитель может сам выбрать, какой фильтр и счетчик использовать. В моих планах продвинуть изобретение в массовое производство, но пока его необходимо разрабатывать дальше.

Очень многие из участников ставят перед собой амбициозные планы продвинуть свое изобретение и внедрить его в реальную жизнь, и педагоги колледжа активно им в этом помогают.