Генпрокуратуру попросили разобраться в новых правилах поведения в аэропортах

Общероссийское объединение пассажиров обратилось к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить новые правила поведения в московских аэропортах.

«Общероссийское объединение пассажиров считает, что данные поправки в большинстве своем избыточны и не ставят своей целью сделать пребывание в аэропорту пассажира комфортным, безопасным, и действие данных штрафов может негативно отразиться на более чем 50 млн пассажиров», — говорится в письме зампредседателя объединения Ильи Зотова , передает РИА «Новости»

Объединение просит прокуратуру дать поправкам правовую оценку, а также провести проверку принятых норм на их соответствие законности и выполнимости, на предмет нарушения прав пассажиров, на свободу передвижения, нахождения и ожидания вылета в аэровокзальном комплексе. «Работа правил не во всех аэропортах России может иметь дискриминационный характер в отношении граждан. Стоит также отметить, что, принимая данный закон, не учитывалось мнение пассажирского сообщества, а в учет бралось мнение руководства аэровокзального комплекса», — сказано в обращении.

«Прослушивать музыку в наушниках — это просто правило вежливости, не более того. Не вижу здесь ничего удивительного. Что касается лежать на сидениях — это вопрос. Когда задержки рейсов, что людям делать?… Мне кажется, что здесь администрация аэропортов должна в таких экстренных случаях отталкиваться от ситуации», — заявил он.

Остальные нововведения он назвал «обычными правилами вежливости» и отметил правильность их фиксации в правилах.

В свою очередь московский аэропорт Домодедово считает, что принятие административных поправок об ответственности за нарушение правил поведения в аэровокзальных комплексах призваны способствовать повышению комфорта для пассажиров.

Домодедово осуществляет свою деятельность, строго следуя требованиям законодательства, и намерен придерживаться этой позиции в дальнейшем. В целом мы приветствуем инициативы, которые призваны способствовать повышению комфорта с учетом интересов всех гостей аэропорта», — сообщил представитель авиаузла.