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Генпрокуратуру попросили разобраться в новых правилах поведения в аэропортах
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Генпрокуратуру попросили разобраться в новых правилах поведения в аэропортах 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Общероссийское объединение пассажиров обратилось к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить новые правила поведения в московских аэропортах.
«Общероссийское объединение пассажиров считает, что данные поправки в большинстве своем избыточны и не ставят своей целью сделать пребывание в аэропорту пассажира комфортным, безопасным, и действие данных штрафов может негативно отразиться на более чем 50 млн пассажиров», — говорится в письме зампредседателя объединения Ильи Зотова, передает РИА «Новости».
Объединение просит прокуратуру дать поправкам правовую оценку, а также провести проверку принятых норм на их соответствие законности и выполнимости, на предмет нарушения прав пассажиров, на свободу передвижения, нахождения и ожидания вылета в аэровокзальном комплексе. «Работа правил не во всех аэропортах России может иметь дискриминационный характер в отношении граждан. Стоит также отметить, что, принимая данный закон, не учитывалось мнение пассажирского сообщества, а в учет бралось мнение руководства аэровокзального комплекса», — сказано в обращении.
Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев также усомнился в целесообразности некоторых новых правил, введенных в аэропортах.
«Прослушивать музыку в наушниках — это просто правило вежливости, не более того. Не вижу здесь ничего удивительного. Что касается лежать на сидениях — это вопрос. Когда задержки рейсов, что людям делать?… Мне кажется, что здесь администрация аэропортов должна в таких экстренных случаях отталкиваться от ситуации», — заявил он.
Остальные нововведения он назвал «обычными правилами вежливости» и отметил правильность их фиксации в правилах.
В свою очередь московский аэропорт Домодедово считает, что принятие административных поправок об ответственности за нарушение правил поведения в аэровокзальных комплексах призваны способствовать повышению комфорта для пассажиров.
«Домодедово осуществляет свою деятельность, строго следуя требованиям законодательства, и намерен придерживаться этой позиции в дальнейшем. В целом мы приветствуем инициативы, которые призваны способствовать повышению комфорта с учетом интересов всех гостей аэропорта», — сообщил представитель авиаузла.
Депутаты Мособлдумы внесли в региональный Кодекс об административных правонарушениях поправки, предполагающие введение административной ответственности за нарушение правил поведения в аэропортах. Введенные нормы коснулись аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Правила запрещают посетителям аэропортов множество действий. Пассажирам, ожидающим вылет, запрещается ложиться на кресла, лавки, садиться на ступени и пол. Нарушителей ждет предупреждение или штраф 100 рублей. Более того, запрещается слушать музыку без наушников и бежать по эскалатору.
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