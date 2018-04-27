Состоялось первое заседание нижегородского Молодёжного эксперт-центра

Первое заседание Молодёжного эксперт-центра состоялось в Нижнем Новгороде 27 апреля.

Собравшиеся обсудили насущные городские проблемы — от озеленения и сохранения историко-культурного наследия до участия молодёжи в городской политике. Зашел разговор и о городском транспорте. Как выяснилось, 80% опрошенных студентов недовольны отсутствием ночных маршрутов общественного транспорта, вызывает негативную реакцию устаревший подвижной состав городского общественного транспорта, включая трамваи. Опрос проходил в рамках проекта «Студенческий кампус».

По итогам заседания была принята резолюция, в которую вошли прозвучавшие предложения. После доработки документа он будет передан в мэрию Нижнего Новгорода и депутатам городского и регионального парламентов. Кроме того, решено последующие заседания проводить, посвящая каждое конкретной городской проблеме с приглашением профильных специалистов и выработкой рекомендаций.