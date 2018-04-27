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Состоялось первое заседание нижегородского Молодёжного эксперт-центра
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Состоялось первое заседание нижегородского Молодёжного эксперт-центра 

Newsroom24 31 минуту назад
Фото: Newsroom24
Первое заседание Молодёжного эксперт-центра состоялось в Нижнем Новгороде 27 апреля.
Собравшиеся обсудили насущные городские проблемы — от озеленения и сохранения историко-культурного наследия до участия молодёжи в городской политике. Зашел разговор и о городском транспорте. Как выяснилось, 80% опрошенных студентов недовольны отсутствием ночных маршрутов общественного транспорта, вызывает негативную реакцию устаревший подвижной состав городского общественного транспорта, включая трамваи. Опрос проходил в рамках проекта «Студенческий кампус».
В мероприятии приняли участие: депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Буланов; начальник Управления научных исследований и проектов, профессор НИУ-РАНХиГС, зампредседателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Андрей Дахин; гуманитарный технолог Константин Барановский; журналист и активная горожанка Светлана Кукина; литератор Владимир Безденежных.
По итогам заседания была принята резолюция, в которую вошли прозвучавшие предложения. После доработки документа он будет передан в мэрию Нижнего Новгорода и депутатам городского и регионального парламентов. Кроме того, решено последующие заседания проводить, посвящая каждое конкретной городской проблеме с приглашением профильных специалистов и выработкой рекомендаций.
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