Подведены итоги Программы «Развитие регионов. Лучшее для России»

20 апреля 2018 года в Сочи в Hyatt Regency Sochi завершилась Программа «Развитие регионов. Лучшее для России » — ежегодная площадка для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. ?Основной частью деловой программы стал Форум, в котором приняли участие представители органов государственной власти и крупного бизнеса. Спикеры обсудили такие ключевые темы как внедрение цифровых решений в региональную экономику, сферу занятости, региональные продукты, услуги, проекты, а также условия привлекательности территорий.

Форум стал реальной площадкой для обмена мнениями и опытом. За одним столом встретились лидеры бизнес-сектора и государственного аппарата. Одним из спикеров стал Виталий Воронов, начальник управления развития малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края . Если говорить про качественное региональное развитие, то нельзя не рассказать про Кавказский регион. Эксперты единогласно подтверждают активный рост в Чеченской республике , которую представлял Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В своем развитии никогда не уступала и Кабардино-Балкарская Республика . Религия, история и множество достопримечательностей позволяют говорить о Кабардино-Балкарии, как о по-настоящему туристически привлекательном месте. Данный регион представлял Геннадий Губин , заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Украшением вечера стала Торжественная церемония награждения Лауреатов Программы «Развитие регионов. Лучшее для России — 2018». Ведущим церемонии стал никто иной как Петр Кулешов , бессменный ведущий телепередачи «Своя игра», который, будучи преданным своему делу, встретил свой день рождения на мероприятии.

Один из наиболее интересных проектов представил «Империал Парк-Отель & SPA», который в очередной раз подтвердил статус России как одной из самых гостеприимных стран.

«Быть вам полезными, заботиться о вас — наша работа. Мы любим свою работу. И поэтому нам нетрудно угадывать ваши желания, понимать привычки, узнавать традиции. Крылатую фразу «Нет предела совершенству» мы переделали по-своему. Нам нравится фраза: «Нет предела гостеприимству»», — сказала Марина Михайловна Прозорова , заместитель директора по коммерческим вопросам.

Телематические решения все чаще пользуются спросом и это не новость. Контроль качества грузоперевозок, безопасность пассажиров и эффективная организация пассажиропотока, контроль государственных учреждений и многое другое — важнейшие составляющие успешной и качественной работы всех структур. О том, как внедрять системы и при этом быть полезным для экономики региона, рассказал директор по развитию бизнеса АО «Группа Т-1» (входит в ГК «Ренова» Игорь Хереш : «Это отличная возможность узнать о множестве перспективных проектов для регионов, получить новый опыт и знания от коллег из совершенно разных областей бизнеса. Очень приятно, что после долгих месяцев сложной работы над проектом ты получаешь заслуженную награду, которая станет стимулом для развития».

В рамках Программы заслуженную награду за развитие инвестиционной политики в России получил Глава Чеченской Республики — Рамзан Кадыров . Лауреатом Программы также был признан и Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Экспертный совет не оставил без внимания другие успешные?проекты, представленные Сбербанком , Дирекцией скоростного сообщения — филиалом РЖД , Barvikha Hotel & Spa, студией эффективных тренировок FIT-N-GO, «ОСГ Рекордз Менеджмент Центр», косметической компанией MIRRA, АльфаСтрахованием и АльфаСтрахованием-ОМС, Группой компаний «КидБург», спутниковым телевидением «Телекарта» (Группа компаний «Орион»).

Спортивная индустрия, равно как и наши спортсмены, никогда не стоит на месте. Постоянное развитие и рост давно стали определяющими для спортивной индустрии. Россия, безусловно, является общепризнанной спортивной державой и это заслуга всех организаций из области спорта. Ярким примером такой компании стала Федеральная сеть фитнес-клубов «Территория фитнеса». Александр Колмыков , Генеральный директор Федеральной сети фитнес-клубов «Территория фитнеса» рассказал гостям Программы, почему важно не просто делать свое дело, но и принимать участие в развитии социальной инфраструктуры. «Россия — территория спорта. Именно эти слова определяют цель, которую ставит перед собой сеть фитнес-клубов „Территория Фитнеса“. Наша миссия — оздоровление нации, привлечение к занятиям спортом людей всех возрастов из самых разных регионов страны. Итогами „Стратегии 2022 года“ станет открытие новых клубов по всей России. Спорт — это сила, которая объединяет!».

Своим мнением о важности мероприятия поделился Сергей Долгов, директор по коммуникациям legaltech-компании — Национальной Юридической Службы АМУЛЕКС: «Программа „Развитие регионов“ — это отличная возможность взглянуть на людей и компании, совершающих сегодня прорывы, результаты которых через пару лет будут активно применять по всей стране».

Программа и Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» — наглядный пример того, как в интересах региональной политики государственные и коммерческие институты объединяют свои ресурсы, тем самым укрепляя территориальную целостность и развивая региональные рынки.

Важные социально-экономические инициативы также были представлены такими компаниями как НПО «СтарЛайн», «РТ Лабс», АК «Уральские авиалинии», «МаксимаТелеком», сеть фитнес-клубов «ЗЕБРА», клиника «Анатомия», LUNDENILONA, WorldSkills Россия, финансово-строительная корпорация «Лидер», Glorax Development, Diamond estate — ЖК «Лазурные небеса», управляющая компания «Развитие», «Митрофанова и партнеры», Интернет-магазин женской одежды «Gepur», коммуникационное агентство «АГТ» и «Сибирская Угольная Энергетическая компания».

Можно смело утверждать, что Программа и Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» стала знаковым мероприятием и площадкой, которая позволяет определить актуальные показатели регионального развития и поощрить лучших представителей бизнеса и государственной власти. Привлечение к диалогу власти, бизнеса и общества является ключевой отличительной чертой мероприятия, которая являет собой по-настоящему полезное и эффективное взаимодействие для успешного будущего страны.