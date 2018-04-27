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Школьникам рассказали, как монетизировать идею
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Школьникам рассказали, как монетизировать идею 

Национальная Служба Новостей 38 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Министерство образования и науки РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» организовали Всероссийский открытый урок «Как превратить идею в деньги?». Мероприятие прошло 26 апреля, на тему предпринимательства.
Кроме основной студии, был организован телемост для участников из Нижнего Новгорода и победителей конкурса фото с хэштегом #смотрюпроекторию из Ростовской и Кемеровской областей.
Свои истории успеха старшеклассникам рассказали компании, которые представляют собой успешные стартапы, а также свои комментарии и советы высказали Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив, Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив и Мария Подлеснова и другие.
«Чтобы зарабатывать в будущем, нужно хорошо учиться — настоящие идеи появляются тогда, когда вы хорошо в чем-то разбираетесь. И знать тренды. Знать, что завтра закроется и не тратить свое время на то, что будет непопулярно», — рассказал Песков.
В конце мероприятия были подведены итоги голосования в социальных сетях, которое было запущено накануне. Модератором стал промышленный дизайнер, футуролог, руководитель «Кинетики» Владимир Пирожков. Участники мероприятия определили самые необходимые составляющие успешного бизнеса.
Напомним, что следующий Всероссийский открытый урок на тему волонтерства состоится 17 мая.
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