Школьникам рассказали, как монетизировать идею

Министерство образования и науки РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» организовали Всероссийский открытый урок «Как превратить идею в деньги?». Мероприятие прошло 26 апреля, на тему предпринимательства.

Кроме основной студии, был организован телемост для участников из Нижнего Новгорода и победителей конкурса фото с хэштегом #смотрюпроекторию из Ростовской и Кемеровской областей.

«Чтобы зарабатывать в будущем, нужно хорошо учиться — настоящие идеи появляются тогда, когда вы хорошо в чем-то разбираетесь. И знать тренды. Знать, что завтра закроется и не тратить свое время на то, что будет непопулярно», — рассказал Песков.

В конце мероприятия были подведены итоги голосования в социальных сетях, которое было запущено накануне. Модератором стал промышленный дизайнер, футуролог, руководитель «Кинетики» Владимир Пирожков . Участники мероприятия определили самые необходимые составляющие успешного бизнеса.

Напомним, что следующий Всероссийский открытый урок на тему волонтерства состоится 17 мая.