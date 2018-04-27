Мирзиёев решил изменить «облик» Узбекистана

ДУШАНБЕ, 27 апр — Sputnik . Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совещание, посвященное вопросам ускорения работ по благоустройству сел в соответствии с программой «Обод кишлок», сообщает пресс-служба президента республики.

"Из-за отсутствия комплексного подхода к осуществлению строительных работ и благоустройства архитектурный облик сельских населенных пунктов перестал отвечать современным требованиям. Застройка велась беспорядочно, устарели и были заброшены объекты инфраструктуры", — заявил Мирзиёев.

Он отметил, что благоустройство сел позволит изменить мировоззрение людей, усилить их стремление жить лучше, поднимет экономику сел.

"Нетрудно представить, каково настроение у людей, живущих в неблагополучных местах с плачевной инфраструктурой. И вообще, почему наши граждане должны жить в таких местах?" — подчеркнул глава Узбекистана.

Так, в 2018 году предусмотрено осуществление широкомасштабной строительной и благоустроительной работы в двух селах каждого района, начиная со следующего года — ежегодно в трех селах каждого района. В частности, в текущем году утверждены проекты по 368 селам.

Они предусматривают ремонт и благоустройство 127 тысяч домов, прокладку 1,9 тысячи километров сетей питьевого водоснабжения, почти 2 тысячи километров сетей электро— и 263 километров сетей газоснабжения, строительство и ремонт 850 объектов социальной сферы и 2,4 тысячи объектов рыночной инфраструктуры, капитальный ремонт 440 километров дорог, закупку 470 современных автобусов, строительство свыше 330 остановок и открытие новых автобусных маршрутов.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане будет создана сеть государственных предприятий «Томорка хизмати», которые займутся развитием приусадебных участков.

Глава государства подверг критике абсолютно неудовлетворительное состояние плодородных приусадебных земель, принадлежащих населению и дехканским хозяйствам. У большей части населения, по его словам, сегодня имеются 8-10 соток приусадебных участков, однако на них ничего не выращивается.

"У нас есть плодородная земля, трудолюбивый народ. Однако приусадебные земли — такой большой резерв — не используются. Поэтому начиная с сегодняшнего дня необходимо объявить Месячник по посадке культур на приусадебных землях. Если не посадить сегодня, завтра будет поздно", — сказал Мирзиёев.

Для оказания населению помощи в этом направлении он поручил организовать в районах предприятия «Томорка хизмати». Они будут отвечать за создание системы обеспечения приусадебных участков саженцами, минеральными удобрениями, оказание им механизированных и других услуг. Эти же предприятия будут заниматься закупкой, переработкой, хранением и экспортом урожая.