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Глава голландской компании Multriwel пригласил «девочку в розовом» посмотреть на переработку отходов в Нидерландах
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Глава голландской компании Multriwel пригласил «девочку в розовом» посмотреть на переработку отходов в Нидерландах 

360tv.ru 42 минуты назад
Коммерческий директор голландской компании Multriwel, которая занимается дегазацией на полигоне «Ядрово», пригласил в Нидерланды «девочку в розовом» ‐ Таню Лозову из Волоколамска.
Юджин Тиммерманс встретился с Таней в пятницу, 27 апреля. Он пожал ей руку и подарил большого плюшевого медведя оранжевого цвета. По словам коммерческого директора организации, в Голландии сегодня празднуется День короля, а оранжевый — это его цвет.
Спасибо тебе! Вспоминай о Голландии!
— Юджин Тиммерманс.
Он пригласил юную активистку приехать в Голландию, чтобы «проинспектировать» работу дегазационной компании. Мама Тани пообещала, что девочка приедет летом, поскольку сейчас она заканчивает выпускной четвертый класс.
Таня войдет в состав группы жителей Подмосковья, которым продемонстрируют процесс сбора и переработки мусора в Голландии.
Подобная группа, состоящая из 10 активистов, уже ознакомилась с деятельностью мусороперерабатывающих заводов в швейцарском Люцерне.
Ставшая звездой Сети после своеобразных жестов в сторону главы Московской области Андрея Воробьева «девочка в розовом» посетила работы по рекультивации свалки. Она пришла в восторг от масштабов работ и заявила, что скоро на месте «Ядрово» будет сажать цветы.
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