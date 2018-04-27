Глава голландской компании Multriwel пригласил «девочку в розовом» посмотреть на переработку отходов в Нидерландах

Коммерческий директор голландской компании Multriwel, которая занимается дегазацией на полигоне «Ядрово», пригласил в Нидерланды «девочку в розовом» ‐ Таню Лозову из Волоколамска

Юджин Тиммерманс встретился с Таней в пятницу, 27 апреля. Он пожал ей руку и подарил большого плюшевого медведя оранжевого цвета. По словам коммерческого директора организации, в Голландии сегодня празднуется День короля, а оранжевый — это его цвет.

Спасибо тебе! Вспоминай о Голландии!

— Юджин Тиммерманс.

Он пригласил юную активистку приехать в Голландию, чтобы «проинспектировать» работу дегазационной компании. Мама Тани пообещала, что девочка приедет летом, поскольку сейчас она заканчивает выпускной четвертый класс.

Таня войдет в состав группы жителей Подмосковья , которым продемонстрируют процесс сбора и переработки мусора в Голландии.

Подобная группа, состоящая из 10 активистов, уже ознакомилась с деятельностью мусороперерабатывающих заводов в швейцарском Люцерне.