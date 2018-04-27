Глава голландской компании Multriwel пригласил «девочку в розовом» посмотреть на переработку отходов в Нидерландах 

Коммерческий директор голландской компании Multriwel, которая занимается дегазацией на полигоне «Ядрово», пригласил в Нидерланды «девочку в розовом» ‐ Таню Лозову из Волоколамска.
Юджин Тиммерманс встретился с Таней в пятницу, 27 апреля. Он пожал ей руку и подарил большого плюшевого медведя оранжевого цвета. По словам коммерческого директора организации, в Голландии сегодня празднуется День короля, а оранжевый — это его цвет.
Спасибо тебе! Вспоминай о Голландии!
— Юджин Тиммерманс.
Он пригласил юную активистку приехать в Голландию, чтобы «проинспектировать» работу дегазационной компании. Мама Тани пообещала, что девочка приедет летом, поскольку сейчас она заканчивает выпускной четвертый класс.
Таня войдет в состав группы жителей Подмосковья, которым продемонстрируют процесс сбора и переработки мусора в Голландии.
Подобная группа, состоящая из 10 активистов, уже ознакомилась с деятельностью мусороперерабатывающих заводов в швейцарском Люцерне.
Ставшая звездой Сети после своеобразных жестов в сторону главы Московской области Андрея Воробьева «девочка в розовом» посетила работы по рекультивации свалки. Она пришла в восторг от масштабов работ и заявила, что скоро на месте «Ядрово» будет сажать цветы.