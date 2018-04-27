Андрей Жданов: какую «грязную работу» поручал ему Сталин

Долгое время он был главным идеологом советского государства, другом Сталина, «бомбил» Анну Ахматову и Зощенко, пережил блокаду, а на кинохронике со своих похорон нес собственный гроб.

Прапорщик-генерал

У Андрея Жданова уникальная «карьерная судьба». У него не было серьезного образования, но при этом он считался интеллектуалом. Жданов окончил несколько классов реального училища, затем полгода проучился на первом курсе Московского сельскохозяйственного института и прошел четыре месяца Тифлисского училища прапорщиков. В 1917 году Жданов попал в один из запасных полков, где очень пригодились его качества агитатора. Именно по идеологической стезе и будет развиваться его карьера. Жданов учил народ политграмоте, был членом Тверского губкома РКП (б) и редактором «Тверской правды», председателем губисполкома Тверской области . Замеченный Сталиным, в 1924 году он становится Первым секретарем Нижегородской области . В 1925 году 29-летний Жданов — уже кандидат в члены ЦК, а чуть позже и член ЦК. Не отмеченный военными достижениями, прапорщик, в годы войны Жданов — генерал-полковник.

Правая рука Сталина

Жданов был тем человеком, которому Сталин делегировал выполнение «грязной работы». У Жданова был несомненный талант агитатора. Кроме того, он не сдерживал себя в средствах. По свидетельству историка Мильчакова после поездки Жданова в Башкирию было арестовано 342 человека из числа партийного и советского актива. После «чистки», осуществленной Ждановым в Татарской парторганизации, было репрессировано 232 человека, и почти все они были расстреляны. В Оренбургской области за пять месяцев 1937 г. было арестовано 3655 человек, из них половина приговорена к ВМН. Жданов нашел эти меры «недостаточными», и только по спискам НКВД, которые рассматривались в Политбюро после поездки Жданова, было репрессировано еще 598 человек.

Теснитель художников

Андрей Жданов прославился не только своим участием в репрессиях, но и активной деятельностью в деле «душения творческих свобод». 3 апреля 1946 года, когда в Колонном Зале Дома Союзов Анна Ахматова начала читать свои стихи, весь зал встал. Сталину об этом доложили, и его мгновенный вопрос был: «Кто организовал вставание?». Конечно, вставание никто не организовывал, но Анна Ахматова стала личным врагом Сталина, а значит и Жданова, который выполнял обязанности секретаря ЦК по идеологии, а потому это касалось его напрямую. 1 сентября 1946 года Андрей Жданов делает свой знаменитый доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград». В докладе он шельмует Анну Ахматову со всем великолепным мастерством партийного демагога. Он называет творчество Ахматовой «поэзией взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и молельной… Не то монахиня, не то блудница, а вернее, блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой». Прошелся Жданов и по киноискусству. Была забракована вторая серия фильма «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна , фильмы классиков кино В. Пудовкина и Г. Козинцева. Были осуждены за «антинародное направление» в искусстве композиторы Шостакович и Прокофьев.

Алкоголизм

Хрущев любил рассказывать про то, что Жданов был запойным пьяницей: «Страдая многочисленными недугами, он потерял силу воли и не мог уже контролировать себя в питейных делах. На него жалко было смотреть». По воспоминаниям, во время банкетов, когда все пили вина и более крепкие напитки, Жданову, который находился под пристальным надзором Сталина, приходилось пить фруктовую воду и соки. Если на мероприятиях Жданова ограничивали, то дома он себе в выпивке не отказывал. Алкоголь был одним из факторов развития стенокардии Жданова, а косвенно стал причиной его смерти.

Блокада

Проступки Жданова, его часто безосновательную жестокость, во многом окупает то, что он выжил в блокадном Лениграде, но и тут не все так однозначно. Героем-блокадником Жданова можно назвать с большой натяжкой. Сегодня у историков достаточно свидетельств того, что в блокаду Ленинградом руководил не Жданов, а Алексей Кузнецов — второй секретарь обкома и горкома. «Несмотря на царивший в городе голод, Жданов, по воспоминаниям современников, не собирался разделять с жителями трудность блокады и ни в чем себе не отказывал; ему напрямую с Большой земли доставлялись продукты, в том числе даже блины и фрукты». Жданов на людях не появлялся, не выступал в блокадном Ленинграде даже по радио, а в 1943 году был эвакуирован в Москву , где в Кремлевской больнице пролежал два месяца с «грудной жабой».

Заслуги

Несмотря на всю «душительскую» деятельность Жданова на посту главного идеолога государства, нельзя не отметить и благие начинания, осуществленные Андреем Александровичем. Именно по его распоряжению уже через два года после войны, в 1947 году, начал выходить журнал «Вопросы философии» и возникло Издательство иностранной литературы. Конечно, это были стратегические ходы (государство не могло позволить развиваться советской философии и «импортом западных идей» самотеком), но и журнал, и издательство существуют и сегодня, уже без идеологической «начинки».

Тайна смерти

До сих пор причины смерти Жданова достоверно не установлены. Известно, что у Жданова было два инфаркта, но когда в 1952 году были подняты все архивные документы Лечсанупра, они указывали достаточно ясно либо на ошибку в диагнозе, либо на злой умысел или, во всяком случае, на небрежность, недопустимую для кремлевских врачей. Смерть Жданова имела роковые последствия. Расследование причин смерти стало импульсом, перезапустившим знаменитое «дело врачей». Кроме того, после смерти Жданова началось так называемое «ленинградское дело». Парадоксально, но траур по Жданову продлился только пару дней, память его не была увековечена, о нем предпочли забыть. Казусом обернулись даже съемки кинохроники похорон Жданова. Пленка оказалось бракованной и фильм буквально склеивали из архивных материалов с прошлых похорон. На одном из кадров хроники Андрей Жданов нес собственный гроб.