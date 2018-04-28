Диалоги для результата. Глава Оренбурга отчитался о работе за год

О том, как удается находить общий язык с различными ведомствами и горожанами, рассказал глава Оренбурга Евгений Арапов в своем ежегодном отчете.

Фундамент управления

На очередном заседании депутатов Оренбургского городского Совета глава города представил ежегодный отчет о своей работе. Стоит отметить, что на заседание Оренбургского городского Совета, на котором выступал Евгений Сергеевич, пришел губернатор области Юрий Берг

«Я всегда подчеркиваю, что для нас высшей ценностью являются люди, и это значит, что в первую очередь мы должны работать над повышением качества жизни, — подчеркнул Юрий Александрович. — За последний год в регионе по всем направлениям социально-экономического развития сделано немало важных и ответственных дел. Хочу отметить, что любимчиков у нас нет, и каждый муниципалитет получает помощь в рамках своих потребностей и возможностей вышестоящих бюджетов. Оренбург, в силу своего масштаба и статуса, закономерно забирает на себя львиную долю. Будем справедливы: в 2017 году работа здесь, в Оренбурге, проделана огромная, но впереди предстоит еще больше. Тем более, что 2018 год является для областного центра юбилейным. Со своей стороны могу гарантировать, что правительство области выполнит все взятые на себя обязательства».

В своем отчете Евгений Арапов затронул основные показатели качества жизни горожан.

« В условиях быстрого нарастания внешних финансово-экономических трудностей удалось сохранить стабильность всех основных социально-экономических показателей, по многим из которых сохраняется позитивная динамика, — подчеркнул Евгений Сергеевич. — Кроме того, в Оренбурге сформировался достаточно развитый промышленный потенциал. Несмотря на то, что развитие отраслей идет не равномерно, в целом совокупный объем отгруженных товаров на 13,4% превысил уровень 2016 года и составил более 164 миллиардов рублей».

Как отметил глава города, благодаря общим усилиям власти, бизнеса, градообразующих предприятий, общественных организаций и надзорных органов, в городе существует по-настоящему крепкий фундамент управления. В этих процессах участвуют и горожане. Так, программа по благоустройству дворовых территорий «Двор» и реализация в Оренбурге в большого федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» реализуются при непосредственном включении в них самих жителей. Именно они решают, что будут ремонтировать и приводить в порядок в первую очередь.

« Особо отмечу активность оренбуржцев при планировании работ по благоустройству мест отдыха, — подчеркнул глава города. — Проекты парков и скверов обсуждаются с горожанами, общественностью, экологами, велика роль в этой работе депутатов Оренбургского городского Совета».

Идти вперед

Большое внимание Евгений Арапов уделил вопросам экологии и состоянию лесного фонда Оренбурга. По его словам в этой сфере много работы, но первые важные шаги уже сделаны. В 2017 году по заказу администрации города Оренбурга учеными — экологами Пензенского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» разработана лесоустроительная документация и лесохозяйственный регламент городских лесов города Оренбурга.

«Иными словами, мы получили документ — подробную инструкцию что и как нужно делать, чтобы возродить оренбургское лесопарковое хозяйство, — отметил Евгений Арапов. — Документ установил виды разрешенного использования лесов, возрасты рубок, и другие параметры их разрешенного использования, а также требования к охране, защите и воспроизводству лесов».

Однако глава города признал, что экология — это не только леса и зеленые насаждения.

«Это и грамотная утилизация бытовых отходов, и качество питьевой воды и многое другое, — добавил он. — Серьезные вопросы еще 7-8 лет назад вызывал городской полигон. Свалка горела, страдали в основном жители Степного поселка. А при сильном ветре вообще всему городу доставалось. Сегодня мы благополучно забыли об этой проблеме. Но вопросы с рекультивацией действующего полигона остаются. Что касается качества питьевой воды — то вы наверняка знаете, что в Оренбурге на финишную прямую вышло строительство водозабора. Один из масштабных и наиболее крупных проектов в стране. Уверен, что строители все закончат в срок и жители центральной части Оренбурга получат воду, соответствующую самых высоким стандартам качества. Более того, вводом нового водозабора мы фактически закрываем проблему с бесперебойным обеспечением жителей водой на ближайшие 10-15 лет».

На вопрос об оценке работы администрации Евгений Сергеевич ответил однозначно:

«Оценку работе администрации должны ставить горожане. Но я считаю, что мы все вместе с вами и горожанами хорошо потрудились. Много хороших проектов было реализовано, еще больше — заложено для выполнения в этом, юбилейном для Оренбурга году. Много работы и это радует. А проблемы — конечно они были есть и будут, как в любом городе. Надо не сдаваться и идти вперед».