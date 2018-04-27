Кириенко вручил спецприз работникам ядерного оружейного комплекса Росатома

МОСКВА , 27 апр — РИА Новости . Церемония награждения лауреатов ежегодной премии «Человек года Росатома-2017», которой удостоены лучшие сотрудники российской атомной отрасли за минувший год, состоялась в Москве.

Цель открытого отраслевого конкурса «Человек года Росатома» — признание заслуг лучших работников отрасли на самом высоком уровне. Основными критериями отбора являются значимые результаты работы, эффективные подходы к решению задач, разделение корпоративных ценностей и профессиональные качества кандидатов. В 2017 году конкурс проводился в пятый раз.

Программа конкурса охватывала несколько десятков номинаций по трем ключевым направлениям: профессии дивизионов Росатома, общекорпоративные и специальные номинации генерального директора госкорпорации. В конкурсе были как индивидуальные, так и командные номинации.

Особенностью нынешней церемонии было то, что на ней впервые вручался специальный приз председателя наблюдательного совета Росатома за лучший проект, выполненный в атомной отрасли России за минувшее десятилетие.

Спецприз от Сергея Кириенко

Говоря о номинантах на спецприз, Кириенко отметил, что выбирались «самые важные проекты, которые повлияли на судьбу атомной отрасли и страны». «Выбирать было сложно. Главным критерием проектов, помимо масштаба, стало то, что их, казалось бы, невозможно сделать. Но раз за разом коллектив атомной отрасли доказывал, что невозможное возможно», — сказал Кириенко.

Изначально самые лучшие проекты планировалось распределить по трем призовым местам, но в итоге было решено отдать первое место сразу трем проектам. «Потому что расставить эти подвиги по разным местам нельзя. Три проекта объединяют в себе безопасность страны, ядерную безопасность и масштабное развитие мировой атомной энергетики. Поэтому решено объявить три первых места», — сообщил Кириенко.

Специальный приз получил один из проектов, выполненных ядерным оружейным комплексом Росатома.

Другой удостоенный приза «гражданский» проект — это работы по восстановлению ресурсных характеристик графитовых кладок реакторов РБМК-1000.

На трех российских АЭС (Ленинградской, Курской и Смоленской) работают 11 реакторов РБМК, введенных в эксплуатацию с 1973 по 1990 годы. С самого начала было очевидно, что сроки их работы будут определяться состоянием элементов реакторных установок, к которым относится графитовая кладка, выполняющая функции замедлителя нейтронов. Через кладку проходят технологические каналы с топливными стержнями, охлаждаемыми водой, и специальные регулирующие стержни системы управления реактором.

Первоначально определенный для РБМК срок службы составлял 30 лет. По истечении этого срока каждый блок прошел процедуру продления эксплуатации еще на 15 лет. В результате модернизации безопасность этих установок была доведена до необходимого уровня.

Но тут возникла «графитовая» проблема. Дело в том, что графитовая кладка — достаточно «живой» элемент, меняющий свою форму под действием сильных нейтронных потоков в активной зоне реактора.

В 2011-2012 годах на российских энергоблоках АЭС первого поколения с реакторами РБМК было зафиксировано растрескивание и искривление графитовых колонн. В 2012 году на энергоблоке №1 Ленинградской АЭС, «первенце» среди блоков с реакторами РБМК, искривление колонн достигло значения, близкого к пределу, установленному в проекте, что делало дальнейшую его эксплуатацию практически невозможной. Возникла дилемма — или досрочно прекращать работу первого блока ЛАЭС, а за ним и остальных 10 блоков с РБМК, или искать техническое решение проблемы.

Поиск быстрого технического решения этой проблемы стал для российских атомщиков настоящим вызовом и задачей номер один на тот момент. Выбытие 11 гигаватт мощностей примерно на семь лет раньше намеченного срока привело бы к недовыработке порядка 450 миллиардов киловатт-часов до 2030 года. Проблема затрагивала и сроки ввода замещающих мощностей на площадках действующих станций, и обеспечение стабильности энергоснабжения регионов, и социальной стабильности в них.

"Когда мы поняли, что происходит с графитовой кладкой, то собрались на совещание. Тогда казалось, что мы столкнулись с непреодолимым препятствием, поэтому слово «невозможно» звучало довольно часто. Можно было признать неизбежное и досрочно остановить реакторы РБМК. Однако большой команде людей удалось решить нерешаемую задачу и продлить ресурсные характеристики блоков РБМК. Это сэкономило атомной отрасли России более 600 миллиардов рублей", — рассказал Кириенко.

Третьим обладателем спецприза стал проект по строительству Росатомом 15 блоков АЭС за 10 лет.

"Когда мы впервые принесли в правительство страны новую федеральную программу развития атомного энергетического комплекса, в ней значились десятки новых блоков. И услышали в ответ: имейте совесть. Мол, за последние годы атомщики не построили с нуля ни одного блока, достроили лишь несколько блоков высокой готовности за 15 лет и теперь рассказывают, что следующие 10 лет будут строить по 1,5-2 блока в год. Тогда мы опять услышали слово «невозможно», — вспоминал на нынешней церемонии Кириенко.

Тем не менее, вопреки прогнозам большая команда людей из разных дивизионов Росатома доказала, что это возможно. «Было невероятно сложно, мы столкнулись с огромным количеством проблем. Но есть результат. За 10 лет это девять блоков в России и шесть блоков за пределами страны», — сказал Кириенко.

Победители в спецноминациях

Что касается победителей в специальных номинациях генерального директора Росатома, то, по мнению жюри, «Победа года» одержана командой первого замгендиректора "Росэнергоатома" Алексея Жукова и старшего вице-президента по российским проектам управляющей компании инжинирингового дивизиона Росатома группы компаний ASE АО «Инжиниринговая компания „АСЭ“ Сергея Олонцева . Благодаря работе этой команды за минувший год в России было пущено два атомных энергоблока блока — №4 на Ростовской АЭС и №1 на Ленинградской АЭС-2.

В номинации „Вклад в обороноспособность России“ победил начальник конструкторского отдела Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск Челябинская область ) Владимир Китаев.

В номинации „Восходящая звезда“ победу одержал главный специалист Инжиниринговой компании „АСЭ“ Евгений Вылегжанин. Он разработал программный код для расчета себестоимости электроэнергии — ключевого показателя проекта АЭС „Ханхикиви 1“, которую намечено построить в Финляндии с участием России. Код используется для расчета эффективности оптимизации стоимости и срока сооружения станции.

»Наставником года" по итогам 2017 года в российской атомной отрасли назван еще один представитель Инжиниринговой компании «АСЭ» Евгений Чеботарев. Он обучил 430 сотрудников и руководителей работе с инновационной системой управления строительством сложных инженерных объектов Multi-D (в том числе для АЭС «Ханхикиви» и АЭС «Пакш-2»), 20 международных экспертов — управлению требованиями и конфигурацией АЭС (под эгидой МАГАТЭ ), 20 студентов и преподавателей — современным методам разработки ИТ-решений. Наставник шести молодых специалистов.

В номинации «На шаг впереди» первое место отдано команде Андрея Федоровского , начальника отдела математического моделирования Инновационно-технологического центра проекта «Прорыв». Этот коллектив разработал комплексное ИТ-решение, позволяющее консолидировать управление и результаты разработок в рамках проекта «Прорыв».

Проект «Прорыв», выполняемый Росатомом, — это один из главных современных мировых проектов в атомной энергетике. В рамках «Прорыва» предусматривается создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. По мнению специалистов, практическое использование результатов проекта создаст предпосылки для укрепления лидерства России на мировом рынке ядерных технологий.

В номинации «Эффективность» победу одержала команда первого замглавы концерна «Росэнергоатом» Александра Шутикова , благодаря работе которой в 2017 году впервые в истории отечественной атомной энергетики выработка электроэнергии на АЭС страны за год превысила 200 миллиардов киловатт-часов. Это стало возможно благодаря оптимизации ремонтов, восстановлению ресурса графита реакторов РБМК, а также модернизации оборудования энергоблоков.

"Командой года" в атомной отрасли признана команда директора департамента топливной компании ТВЭЛ Сергея Соловьева . Ей удалось в условиях западных санкций в кратчайшие сроки разработать новое поколение газовых центрифуг «9+» с использованием российского углеволокна и поставить эти центрифуги на производство.

Наконец, в номинации «За укрепление международного авторитета России» первое место присуждено команде руководителя проектов международной технической помощи Росатома Анатолия Григорьева за реализацию проекта ликвидации самого большого в мире хранилища отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок в Губе Андреева ( Мурманская область ).

Как отметил Лихачев, за пять лет проведения конкурса «Человек года» награду в общей сложности получили более 1200 человек. «Целая гвардейская дивизия! А девиз у российских гвардейцев всегда был один: „Где мы, там победа“. Так и у нас — где мы, там рекорды и лучшие достижения», — сказал глава Росатома.