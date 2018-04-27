Керченский мост оснастили высокоинтеллектуальными технологиями 

Информация о текущем состоянии моста и всему, что так или иначе связано с его функционированием, считывается с помощью огромного количества различных датчиков. Затем полученные данные передаются в центр управления производством — ЦУП. Далее, основываясь на этих данных, специально разработанная программа прогнозирует любые возможные нештатные ситуации, после чего предлагает возможные варианты их решения. Например, мост может за несколько часов предупредить о предстоящем обледенении дорожного полотна.
«Мы создали несколько систем, необходимых для безопасной эксплуатации моста. Это система автоматического регулирования дорожного движения, система мониторинга поведения конструкции и система безопасности. Результаты работы всех датчиков передаются в ЦУП — центр управления производством. В частности это 19 камер видеонаблюдения, датчики мониторинга скорости, плотности дорожного движения, датчики мониторинга погодных условий — это ветер, влажность и температура воздуха. Это дает нам возможность прогнозировать обледенение дорожного полотна. Все это сводится сюда, здесь это сводится в единую программу, которая выдает диспетчерам различные сценарии развития событий на дороге» рассказал начальника службы по строительству Крымского моста, Роман Новиков. Напомним, что по информации пресс-службы Крымского моста, открытие автомобильного движения планируется на вторую половину мая текущего года.