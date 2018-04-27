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Артем Сафиуллин написал заявление об увольнении с поста руководителя МКП
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Артем Сафиуллин написал заявление об увольнении с поста руководителя МКП 

АиФ-Оренбург 22 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
На заседании Оренбургского городского Совета, прошедшем сегодня, 27 апреля, глава города Евгений Арапов сообщил о том, что Артем Сафиуллин написал заявление об увольнении по собственному желанию.
— Сейчас он находится на больничном, но заявление уже написано, — сказал Евгений Арапов. — Прежде, чем принимать какие-то решения, нужно дождаться, когда он выйдет с больничного.
По словам Арапова, сейчас исполняющим обязанности руководителя МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» назначен Сергей Касьянов. Он отвечает за всё, что происходит на предприятии.
Напомним, что Артем Сафиуллин получил пост руководителя МКП «ОПП» в январе этого года. А уже в марте на одном из совещаний по проблемам общественного транспорта, которое проводил губернатор Юрий Берг, по данным некоторых СМИ, глава области выгнал из зала самого Сафиуллина, а главе Оренбурга Евгению Арапову порекомендовал уволить его с должности руководителя. Стало ли заявление Артема Рафаиловича следствием всех этих действий, остается неизвестным.
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