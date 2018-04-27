Артем Сафиуллин написал заявление об увольнении с поста руководителя МКП

На заседании Оренбургского городского Совета, прошедшем сегодня, 27 апреля, глава города Евгений Арапов сообщил о том, что Артем Сафиуллин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

— Сейчас он находится на больничном, но заявление уже написано, — сказал Евгений Арапов. — Прежде, чем принимать какие-то решения, нужно дождаться, когда он выйдет с больничного.

По словам Арапова, сейчас исполняющим обязанности руководителя МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» назначен Сергей Касьянов . Он отвечает за всё, что происходит на предприятии.