Артем Сафиуллин написал заявление об увольнении с поста руководителя МКП 

На заседании Оренбургского городского Совета, прошедшем сегодня, 27 апреля, глава города Евгений Арапов сообщил о том, что Артем Сафиуллин написал заявление об увольнении по собственному желанию.
— Сейчас он находится на больничном, но заявление уже написано, — сказал Евгений Арапов. — Прежде, чем принимать какие-то решения, нужно дождаться, когда он выйдет с больничного.
По словам Арапова, сейчас исполняющим обязанности руководителя МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» назначен Сергей Касьянов. Он отвечает за всё, что происходит на предприятии.
Напомним, что Артем Сафиуллин получил пост руководителя МКП «ОПП» в январе этого года. А уже в марте на одном из совещаний по проблемам общественного транспорта, которое проводил губернатор Юрий Берг, по данным некоторых СМИ, глава области выгнал из зала самого Сафиуллина, а главе Оренбурга Евгению Арапову порекомендовал уволить его с должности руководителя. Стало ли заявление Артема Рафаиловича следствием всех этих действий, остается неизвестным.