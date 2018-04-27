В 2018 году в Заполярье бумажные проездные заменят на электронные

В 2018 году в Мурманской области завершится переход на электронные проездные для пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщила губернатор региона Марина Ковтун во время ежегодного отчета о деятельности регионального правительства перед депутатами Мурманской областной Думы. По ее словам, речь идет о замене бумажных проездных на пластиковые карты с микрочипом и о внедрении приложения «электронный кошелек». Как ранее сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Соснин , электронные проездные в Заполярье начали внедрять с ноября 2016 года. Эта система появилась на 95 регулярных пассажирских маршрутах. Она позволяет получать информацию о количестве выполненных рейсов, числе перевезенных пассажиров как по различным видам проездных билетов, так и за наличный расчет. Министр подчеркнул, что в дальнейшем предполагается перейти на персональные карты, действующие по принципу «электронного кошелька» в течение трех лет с возможностью подписки на дополнительные приложения. Кроме того, в конце 2017 года планировалось внедрить возможность оплаты проезда банковской картой, но воплотить эту идею на практике оказалось сложно. — Вопрос по оплате банковской картой прорабатывается, — прокомментировал Сергей Коробков , директор предприятия «Электротранспорт», которое обслуживает пассажирские маршруты в Мурманске . — Техническая возможность есть, но возникает много сложностей. Например, вырастают расходы. А что касается транспортных карт с чипом, на которую можно «записать» любую сумму, то они у нас уже введены. Стоит такая карта 150 рублей. Все организации, которые приобретали проездные для своих сотрудников, переведены на эти карты. Правда, переходить на электронные проездные готовы не все перевозчики. В маршрутных такси такой способ оплаты не внедрен. — Мы его вводить не планируем, — отметил Николай Шишов, директор предприятия «Арктик-транс», обслуживающего маршрут №105 между Мурманском и Североморском . — У нас нет кондукторов, а водителям принимать платежи по электронным картам будет неудобно. Дело в том, что у нас плата за поездку зависит от ее протяженности. Проезд по Североморску стоит 30 рублей, от Североморска до Мурманска — 70. Если пользоваться электронным терминалом, то водителю будет сложно отследить без кондуктора, кто сколько заплатил.