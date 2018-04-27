«Нижегородская правда» запускает благотворительную акцию «Поздравь ветерана»

«Нижегородская правда» запускает благотворительную акцию «Поздравь ветерана»Сколько сегодня в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области проживает участников Великой Отечественной войны? Как живется сегодня оставшимся в живых участникам войны? Что сделать для того, чтобы помочь им?

В Нижегородской области 2349 участников Великой Отечественной войны. Всего 2349 пожилых людей, которым нужны наше внимание и забота. Сколько будет еще праздников в их жизни? Никто не знает. Но вот этот, 9 Мая 2018 года мы можем сделать другим. Не обязательно-праздничным, а по-настоящему добрым. Когда внимание неожиданно и от души. Когда конкретно ей/ему, а не по списку ветеранской организации. В связи с этим сайт и газета «Нижегородская правда» запускает благотворительную акцию «ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА» к 9 мая! По закону о персональных данных «Нижегородская правда» не можем публиковать их контакты, поэтому там будут адреса и телефоны служб соцзащиты Нижнего Новгорода и области. Партнеров и главных помощников акции «Нижегородской правды». Им можно позвонить и узнать, что именно нужно участнику войны. Кому-то, может, нужен недорогой телефон. Да мало ли что. Но им гораздо важнее получить в подарок то, что нужно. И оценят они это больше, и поймут, что подарок — именно для них, а не по списку ветеранской организации. А часто бывает так, что одного участника войны многие поздравляют, а имя другого не на слуху. Для одного подарки есть, а для другого нет. И в наших силах это изменить.

Что нужно?

зайти на сайт https://pravda-nn.ru/ или взять газету; найти там телефон соцзащиты любого района; позвонить и сказать: «У вас там Алевтина Петровна живет, я хочу ей сделать подарок на 9 Мая. Что подарить?»; а потом завезти подарок — майские праздники на носу и мы разлетимся по области, будет время и заехать. Его можно передать через соцзащиту, а можно самим. Представьте, как она откроет дверь, а на пороге вы. И не просто с цветами, а тем самым телефоном. Лично ей.

Средний возраст участника ВОВ в Нижегородской области — 92-97 лет. Надо успеть. Перечень государственных учреждений, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области

ГКУ НО «Управление социальной защиты населения»

№ п/п Наименование учреждения

Контактный телефон Адрес учреждения, адрес электронной почты

1.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Арзамасского района» 8 (831) 476-16-18 607232, г. Арзамас, ул. Зеленая, д. 36 А uszn1@soc.arz.nnov.ru 2.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Ардатовского района» 8 (831) 795-16-71 607130, р/п Ардатов, ул. Зуева, д. 21а uszn@soc.ard.nnov.ru 3.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Балахнинского района» 8 (831) 446-52-92 606430 г. Балахна, ул. Свердлова, д.30 uszn@soc.bal.nnov.ru 4.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Богородского района» 8 (831) 70 2-06-09 8 (831) 70 2-25-10 607600 г. Богородск, ул. Ленина, д.184 uszn@soc.bgr.nnov.ru 5.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Большеболдинского района» 8 (831) 382-28-46 607940 Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Пушкинская, д.2 uszn@soc.bbl.nnov.ru 6.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Большемурашкинского района» 8 (831) 675-18-09 606360, р.п. Большое Мурашкино, ул. Свободы, д.76 uszn@soc.bmr.nnov.ru 7.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор» 8 (831) 592-41-07 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 44 uszn@soc.bor.nnov.ru 8.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Бутурлинского района» 8 (831) 725-29-27 607440 р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д.95 uszn@soc.but.nnov.ru 9.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Вадского района» 8 (831) 404-16-20 606380, Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41 uszn@soc.vad.nnov.ru 10.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Варнавинского района» 8 (831) 583-58-62 606760 р.п. Варнавино, пл. Советская, д.1 uszn@soc.var.nnov.ru 11.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Вачского района» 8 (831) 736-15-26 606150 р.п. Вача, ул. Советская д.7 uszn@soc.vch.nnov.ru 12.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Ветлужского района» 8 (831) 502-19-36 606860 г. Ветлуга, ул. Ленина, д.50-а uszn@soc.vtl.nnov.ru 13.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты Вознесенского района» 8 (83178) 6-33-75 Р.п. Вознесенское Заводской Микрорайон д.7а uszn@soc.vzn.nnov.ru 14.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Володарского района» 8 (831) 364-28-10 8 (831) 364-26-27 606070 г. Володарск, ул. Набережная, д.3 uszn@soc.vld.nnov.ru Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Княгининского района» 8 (831) 664-11-65 606340 г. Княгинино, ул. Свободы, д.45 uszn@soc.kng.nnov.ru Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Ковернинского района» 8 (831) 572-15-70 606570, п. Ковернино , ул. К. Маркса д.4. uszn@soc.kvr.nnov.ru Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Краснобаковского района» 8 (831) 562-23-80 606710 р.п. Красные Баки ул. Чапаева д. 21 uszn@soc.krb.nnov.ru Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Краснооктябрьского района» 8 (831) 942-16-34 607530, с. Уразовка, Краснооктябрьский район, ул. Кооперативная, д.36 uszn@soc.kro.nnov.ru Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Кстовского района» 8 (831) 452-10-90 607650, г. Кстово, бульвар Нефтепереработчиков, д.3 uszn@soc.kst.nnov.ru Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Кулебакского района» 8 (83176) 5-90-72 607010 г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 48 uszn@soc.klb.nnov.ru Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Лукояновского района» 8 (831) 964-16-45 607800, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д.11 uszn@soc.luk.nnov.ru Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Лысковского района» 8 (831) 49-5-19-14 606210 г. Лысково, ул. Ленина д.23 uszn@soc.lsk.nnov.ru Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Навашинского района» 8 (831) 755-58-45 607100 г. Навашино, ул. Ленина, д. 32 uszn@soc.nav.nnov.ru Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Павловского района» 8 (831) 712-10-20 606100г. Павлово, ул. Куйбышева,3 uszn@soc.pvl.nnov.ru Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения городского округа город Первомайск » 8 (831) 392-15-75 607760, г. Первомайск, ул. Октябрьская, д. 19 uszn@soc.prm.nnov.ru Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Перевозского района» 8 (831) 485-18-14 607400, г. Перевоз, ул. Центральная, д. 76 uszn@soc.pvz.nnov.ru Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Пильнинского района» 8 (831) 925-16-61 607490, п. Пильна, ул. Урицкого, 12 uszn@soc.pln.nnov.ru Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Починковского района» 8 (831) 975-01-37 607 910 Починковский район, с. Починки, ул. Ленина, д.1 uszn@soc.pch.nnov.ru Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения городского округа „Семеновский“ 8 (831) 625-28-87 606650, г. Семенов, ул. 3-й Интернационал, д. 20 uszn@soc.sem.nnov.ru Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения Сергачского района“ 8 (831) 915-22-83 607510 Сергачский район г. Сергач ул. М. Горького д.31 uszn@soc.ser.nnov.ru Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения Сеченовского района“ 8 (831) 935-11-69 607580, с. Сеченово, пл. Советская, д.2 uszn@soc.sec.nnov.ru Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения Сокольского района“ 8 (831) 372-12-84 606670 Сокольский район, п. Сокольское, ул. Калина д.2 uszn@soc.skl.nnov.ru Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения Сосновского района“ 8 (831) 742-67-03 606170, р.п. Сосновское, ул. Ленина, д.25 uszn@soc.ssn.nnov.ru 1.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения Спасского района“ 8 (831) 652-53-58 606280, Спасский р-н, с. Спасское, пл. Революции, д.71. uszn@soc.sps.nnov.ru 2.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения Тонкинского района“ 8 (831) 534-79-40 606970 р.п. Тонкино ул. Коммунистическая д.3 uszn@soc.tnk.nnov.ru 3.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения Тоншаевского района“ 8 (831) 512-11-63 606950 п. Тоншаево ул. Центральная дом 24 uszn@soc.tns.nnov.ru 4.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения Уренского района“ 8 (831) 542-99-81 606800 г. Урень, ул. Советская д. 26 uszn@soc.urn.nnov.ru 5.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения Чкаловского района“ 8 (831) 604-16-60 606540 ул. Белинского, д.53, г. Чкаловск , uszn@soc.chk.nnov.ru 6.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения Шарангского района“ 8 (831) 552-15-23 606840 Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Ленина, д.8 uszn@soc.shr.nnov.ru 7.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения Шатковского района“ 8 (831) 904-11-46 607700 р.п. Шатки, ул. Федеративная, д.6 uszn@soc.sht.nnov.ru 8.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения городского округа город Шахунья“ 8 (831) 522-67-34 606910 г. Шахунья, пл. Советская, д.1 uszn@soc.shh.nnov.ru 9.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения города Сарова“ 8 (831) 303-54-85 607186 г. Саров пр. Ленина д.37 uszn@sar.ru 10.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения города Арзамаса“ 8 (831) 476-28-57 8 (831) 474-64-94 607220, г. Арзамас , ул. 2-я Вокзальная, д.1 А uszn40@soc.arz.nnov.ru 11.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения города Дзержинска“ 8 (831) 325-70-30 8 (831) 326-54-26 606000, г. Дзержинск бульвар Победы,6 uszn@dzr.soc.kreml.nnov.ru 12.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения Автозаводского района города Нижнего Новгорода“ 293-42-20 603043 Нижний Новгород ул. Челюскинцев д.13 uszn@soc.avto.nnov.ru 13.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения Канавинского района города Нижнего Новгорода“ 240-59-12 603011, г. Нижний Новгород, ул. Июльских дней, д.3а uszn@kan.soc.kreml.nnov.ru 14.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения Ленинского района г. Нижнего Новгорода“ 258-54-64 603076 г. Н. Новгород пр. Ленина, 38 uszn@soc.len.nnov.ru 15.

Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения Московского района г. Нижнего Новгорода“ 276-78-58 603035 г. Н. Новгород ул. Чаадаева д.3 uszn@mosk.soc.kreml.nnov.ru 16 Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения Нижегородского района г. Нижнего Новгорода“ 419-77-69 603005 г. Нижний Новгород, ул. Минина, д.3 uszn@nizh.soc.kreml.nnov.ru 57 Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения Приокского района города Нижнего Новгорода“ 465-14-59 603081 г. Н. Новгород, ул. Терешковой, 5Б uszn@priok.soc.kreml.nnov.ru 17 Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения Советского района г. Н. Новгорода“ 417-06-35 603106 г. Н. Новгород пл. Советская,1 uszn@soc.sov.nnov.ru 17 Государственное казенное учреждение Нижегородской области „Управление социальной защиты населения Сормовского района г. Н. Новгорода“ 273-11-81 603003, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, 137 uszn@sorm.soc.kreml.nnov.ru