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«Российская летопись». О том, как Мальта чуть по по-русски не заговорила
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«Российская летопись». О том, как Мальта чуть по по-русски не заговорила 

РИА Новости 1 час назад
Двести двадцать лет назад император Павел I издал высочайший Манифест об установлении в пользу российского дворянства ордена Святого Иоанна Иерусалимского и Правила для принятия дворянства Российской империи в сей орден.
Рыцарский орден госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского был основан во время первого крестового похода. Он был официально признан папой римским Пасхалием II в 1113 году. А российская история Мальтийского ордена началась в самом конце XVIII века.
Репродукция литографии «Император и самодержец всероссийский Павел I»В 1798 году Наполеон I во время экспедиции в Египет захватил Мальту. И рыцари ордена обратились к императору Павлу I с просьбой принять на себя сан Великого магистра ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Павел согласился и 10 декабря 1798 года издал соответствующий манифест.
Почему Павел I решился на такой шаг?
Известно, что он впервые узнал об этом ордене, когда ему было 10 лет. Из исторической книги аббата Верто. Он так проникся легендами и мифами ордена, что представлялся другу детства, князю Александру Куракину, не иначе как мальтийским кавалером. И потом. Павел был человеком чести, боролся против несправедливости. Захват французами Мальты он воспринял как высочайшую несправедливость. Казалось бы, где Мальта, а где Россия. Но Павел был не таков. Раз рыцари обратились за помощью — русский император не может не восстановить справедливость.
Многие мальтийские рыцари нашли в России приют и покровительство Павла I, который щедро их одаривал и землями, и деньгами. Конечно, они были не прочь, чтобы именно Павел стал великим магистром их ордена. Мальтийские кавалеры прибыли на прием к императору в запыленных каретах, в простых черных мантиях с белыми крестами.
Мальтийский рыцарский орденГраф Юлий Литта, посол ордена при русском дворе, обратился к Павлу I со следующей речью: «Странствуя по Аравийской пустыне и увидя замок, узнали, кто здесь живет, и предлагают ему звание гроссмейстера».
Зрелище было эффектным, но несколько курьезным. Тот же самый Литта жил в Петербурге уже лет десять и, вопреки своему рыцарскому обету безбрачия, был женат. И не на ком-нибудь, а на фантастически богатой племяннице светлейшего князя Потемкина. Для этого Литта даже попросил папу римского снять с него обет безбрачия, но оставить почетным рыцарем ордена. Ну как тут не вспомнить слова актера Евгения Леонова из фильма «Обыкновенное чудо»: «я, как почетный святой, почетный великомученик, почетный папа римский нашего королевства»… Кстати, и пыльные кареты — тоже перебор: погода была в день аудиенции дождливая.
В общем, рыцари устроили Павлу настоящий маскарад. Но, судя по всему, императору это представление понравилось. Во всяком случае, он принял рыцарей и их предложение благосклонно. Его даже не остановило то, что он — православный император, а орден — католический.
В молодости Павла за глаза величали русским Гамлетом. Позднее Наполеон называл его Дон Кихотом. Причем без всякой тени иронии. Просто Павел в глазах корсиканца был рыцарем времен, которые давным-давно прошли. Рыцарство Павла для практичного Наполеона — это наивный анахронизм.
Впрочем, у проекта Павла были и вполне реальные, практические цели. Одна из них — создание военно-морской базы в Средиземноморье. Она бы серьезно помогла бы нам в перманентных войнах с Османской империей. Кстати, то, что такая база России нужна, доказывают уже события современной истории…
На остров Мальта был назначен русский губернатор, по распоряжению Павла напечатаны новые географические карты Российской Империи с Мальтийской губернией. Но мечты остались мечтами. Англичане выбили французов с острова. Однако вопреки обещанию, данному британцами Павлу I, Мальта не была возвращена под власть Великого магистра ордена. Ну, вероломство Туманного Альбиона всем давно и хорошо известно. Разгневанный Павел I в ответ арестовал английские суда и товары в наших портах. Дело вполне могло дойти и до войны.
Граф Ростопчин, бывший в то время кабинет-министром по иностранным делам, вспоминал, что император приказал ему изготовить немедленно манифест о войне с Англией. Ростопчин, пораженный как громом такою неожиданностью, стал излагать ему все невыгоды и бедствия, которым может эта война подвергнуть Россию. Но все доводы были напрасны. Павел приказал Ростопчину поднести на другой день утром манифест к подписанию. На другой день Ростопчин приезжает во дворец. Спрашивает у придворных, в каком духе государь. Не в хорошем, отвечают. Входит в кабинет. Павел спрашивает:
— А где же манифест?
Ростопчин кладет его перед императором. Текст понравился, и император уже берется было за перо, чтобы подписать манифест, спрашивает:
— А тебе очень не нравится эта бумага?
— Очень не нравится, — отвечает Ростопчин.
— Что готов ты сделать, чтобы я ее уничтожил?
— А все, что будет угодно Вашему Величеству, например, пропеть арию, которую вы любите.
— Ну так пой! — говорит Павел.
И Ростопчин затягивает итальянскую арию. Император подпевает ему. После пения он раздирает манифест и отдает лоскутки Ростопчину…
Столица Мальты ВаллеттаНо и после этого Павел I не оставил антибританских проектов. Вместе с Наполеоном он готов был совершить поход в Индию, о чем я не так давно рассказывал. От этой беды Лондон спасло лишь убийство императора. Причем в заговоре явственно прослеживался британский след…
И все-таки следует признать, что для российского императора, да и для страны, руководство Мальтийским орденом, может, и было почетным, но в те времена никакой практической пользы не имело. Наоборот, вынуждало тратить большие деньги на содержание рыцарей и погружало Россию в мелкие и бессмысленные европейские дрязги. Поэтому Александр I вскоре после восшествия на престол отказался от звания великого магистра ордена.
Орден существует и по сей день. Печатает и собственную валюту, и паспорта, и марки. Имеет статус наблюдателя при ООН и Совете Европы, поддерживает дипломатические отношения с более чем ста странами, в том числе и с Россией. В частности, большим крестом Мальтийского ордена в 2012 году был награжден наш министр обороны Сергей Шойгу — «за милосердие, спасение и помощь».
В этом выпуске вы также услышите:
Василий Львович Пушкин — дядя на Парнасе.
— Создатель ГУМа — архитектор Александр Никанорович Померанцев.
"Российская летопись". О том, как Мальта чуть по по-русски не заговорилаСлушайте полную версию программы:
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!
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