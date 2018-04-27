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Начальник Главархитектуры Екатеринбурга Андрей Молоков покинет свой пост
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Начальник Главархитектуры Екатеринбурга Андрей Молоков покинет свой пост 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В администрации Екатеринбурга грядут очередные рокировки. Как сообщили Е1.RU несколько источников, начальнику Главархитектуры Андрею Молокову, одному из проектировщиков «Высоцкого», недолго осталось занимать эту должность. В ближайшее время его заменят на этом посту.
Как поясняет один из источников, должность главного архитектора при этом сохранится за Молоковым. Сферой его ведомства останется именно архитектура — практически так же, как было в период пребывания на посту главного архитектора города Тимура Абдуллаева.
Должность начальника Главархитектуры и главного архитектора города снова раздвоится. Один из самых вероятных кандидатов на то, чтобы возглавить департамент градостроительства и архитектуры администрации Екатеринбурга, — Михаил Губин, который сейчас является заместителем Молокова. Таким образом, в новой конфигурации уже Андрей Молоков в должности главного архитектора станет его заместителем.
Напомним, Андрей Молоков занимал пост начальника Главархитектуры чуть более года. Он редко общался с прессой, однако при этом успел заслужить уважение горожан своей позицией относительно Храма-на-воде, выступая за чистоту городского пруда и за строительство Собора святой Екатерины на участке суши. Также в сотрудничестве с главой Градсовета Михаилом Вяткиным и бюро ОСА он предложил УГМК проект сохранения недостроенной телебашни у цирка.
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