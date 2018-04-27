Будущие металлурги готовятся к службе в подшефной воинской части Группы ЧТПЗ 

Студенты освоили строевую и физическую подготовку, а также научились обращаться с оружием и средствами индивидуальной защиты.
«Служба в подшефной воинской части позволяет ребятам сохранить связь с городом и предприятием, на котором они проходили практику в период обучения. Результат взаимодействия армии и нашей компании — 100% выпускников корпоративной образовательной программы после окончания службы трудоустроились на предприятия Белой металлургии. — комментирует управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) Алексей Дронов.
В 2012 году ЧТПЗ заключила соглашение с Министерством обороны РФ, свердловским правительством и Первоуральским металлургическим колледжем, после чего выпускники образовательной программы «Будущее Белой металлургии» стали проходить военную службу в воинской части Горного Щита. За пять лет программу прошли 177 выпускников. Помимо военной подготовки они также изучали техническую литературу, английский язык и читали классику.
Председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров поднял вопрос о создании нормативной базы для тиражирования по стране опыта компании по взаимодействию с подшефной воинской частью в посёлке Горный Щит во время совещания с Владимиром Путиным в марте 2018 года. Президент поручил Минобороны РФ рассмотреть это предложение.