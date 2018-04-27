Будущие металлурги готовятся к службе в подшефной воинской части Группы ЧТПЗ

Студенты освоили строевую и физическую подготовку, а также научились обращаться с оружием и средствами индивидуальной защиты.

Алексей Дронов. «Служба в подшефной воинской части позволяет ребятам сохранить связь с городом и предприятием, на котором они проходили практику в период обучения. Результат взаимодействия армии и нашей компании — 100% выпускников корпоративной образовательной программы после окончания службы трудоустроились на предприятия Белой металлургии. — комментирует управляющий директор Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ

В 2012 году ЧТПЗ заключила соглашение с Министерством обороны РФ свердловским правительством и Первоуральским металлургическим колледжем, после чего выпускники образовательной программы «Будущее Белой металлургии» стали проходить военную службу в воинской части Горного Щита. За пять лет программу прошли 177 выпускников. Помимо военной подготовки они также изучали техническую литературу, английский язык и читали классику.