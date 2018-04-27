Директором кадрового департамента мэрии стал Александр Малафеев

Фото из социальной сетиДиректором кадрового департамента мэрии стал Александр МалафеевГлава Нижнего Новгорода Владимир Панов назначил директором департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Александра Малафеева

Александр Малафеев — специалист в области HR. В разное время он занимал должности директора по персоналу и развитию в крупных промышленных компаниях ОАО «Строительные машины и механизмы», ОАО «Автотехника», ОАО «AV-TO», «ПигМа», ГК «Провенто». Александр Малафеев победитель конкурса «Работодатель года 2014» и финалист международного конкурса портала Hh-HR brand 2015», обладатель премии «HR имя» 2016 года, как лучшему HR Нижегородской области

Сегодня у Александра Малафеева первый рабочий день в городской администрации.