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Директором кадрового департамента мэрии стал Александр Малафеев
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Директором кадрового департамента мэрии стал Александр Малафеев 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото из социальной сетиДиректором кадрового департамента мэрии стал Александр МалафеевГлава Нижнего Новгорода Владимир Панов назначил директором департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Александра Малафеева.
Соответствующе решение принял мэр города Владимир Панов.
Александр Малафеев — специалист в области HR. В разное время он занимал должности директора по персоналу и развитию в крупных промышленных компаниях ОАО «Строительные машины и механизмы», ОАО «Автотехника», ОАО «AV-TO», «ПигМа», ГК «Провенто». Александр Малафеев победитель конкурса «Работодатель года 2014» и финалист международного конкурса портала Hh-HR brand 2015», обладатель премии «HR имя» 2016 года, как лучшему HR Нижегородской области.
Сегодня у Александра Малафеева первый рабочий день в городской администрации.
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