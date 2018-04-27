Глава ПАСЕ считает, что расследование дела о коррупции будет долгим

На весенней сессии был обнародован доклад независимой группы по расследованию коррупции, который подтвердил подозрения в отношении лоббистской деятельности Азербайджана . В документе был обнародован список депутатов, которые нарушили кодекс поведения парламентария.

По словам Николетти, сложившаяся после доклада «ситуация не может поменяться в один день, это будет долгий процесс». Доклад и обсуждение темы он назвал «шагом в правильном направлении». По мнению главы ПАСЕ, Ассамблея «сделала шаг в восстановлении нашего доверия».

Он сообщил, что указанные в докладе парламентарии приглашены на заседание комиссии по процедурам 15 мая.

На вопрос, не боится ли он, что борьба с коррупцией в конце концов обернётся своеобразной войной всех против всех, Николетти ответил, что настроен оптимистично. Он обратил внимание на то, что «за резолюцию по докладу проголосовало большинство».

"Мы не можем говорить, что этот вопрос разделил нас", — добавил он. По его словам, даже на заседании уставного органа ПАСЕ Бюро в пятницу «атмосфера была позитивной». «Мы должны двигаться вперед», — заключил он.