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Отца известного миллиардера нашли мертвым в Москве
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Отца известного миллиардера нашли мертвым в Москве 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Отец рублевого миллиардера Александра Зайонца погиб 26 апреля в своей квартире на юго-западе столицы. Леонид Робертович Зайонц страдал депрессией из-за многочисленных болезней.
Обнаружила мужчину около 16.00 его гражданская жена — 72-летняя Нина Васильевна. Утром 26 апреля ей нужно было отлучиться по своим делам в квартиру в районе Ховрино.
В последнее время Леонид Робертович находился в депрессивном состоянии из-за болезней. В этом году пенсионер два раза лежал в больнице. Он очень боялся стать обузой для Нины Васильевны и постоянно об этом говорил, передает "Московский комсомолец".
Днем женщина созванивалась с мужем, и ничего не предвещало беды. Разговор шел об ужине, а 30 апреля пара собиралась поехать на дачу.
Нина Васильевна пыталась до приезда медиков вернуть Леонида Робертовича к жизни, но все было безрезультатно. После звонка в службу 03 женщина сразу позвонила единственному сыну Александру Зайонцу.
Миллиардер собирался приехать в Следственный комитет 27 апреля, чтобы дать показания. Предварительно, речи о криминальном характере смерти не идет.
Александр Зайонц входит в рейтинг «Топ-500 российских миллиардеров» по версии «Финанс». Он занимал пост вице-президента группы компаний «М. Видео», занимался развитием торговой сети «Домашний интерьер» (Kika), входит в совет директоров торговой розничной сети «Магнит».
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