Отца известного миллиардера нашли мертвым в Москве

Отец рублевого миллиардера Александра Зайонца погиб 26 апреля в своей квартире на юго-западе столицы. Леонид Робертович Зайонц страдал депрессией из-за многочисленных болезней.

Обнаружила мужчину около 16.00 его гражданская жена — 72-летняя Нина Васильевна. Утром 26 апреля ей нужно было отлучиться по своим делам в квартиру в районе Ховрино.

В последнее время Леонид Робертович находился в депрессивном состоянии из-за болезней. В этом году пенсионер два раза лежал в больнице. Он очень боялся стать обузой для Нины Васильевны и постоянно об этом говорил, передает "Московский комсомолец"

Днем женщина созванивалась с мужем, и ничего не предвещало беды. Разговор шел об ужине, а 30 апреля пара собиралась поехать на дачу.

Нина Васильевна пыталась до приезда медиков вернуть Леонида Робертовича к жизни, но все было безрезультатно. После звонка в службу 03 женщина сразу позвонила единственному сыну Александру Зайонцу.