Теперь не «Золотой», а «Белый»: строители «Гринвича» показали новый вариант автовокзала на Ботанике

Строители «Гринвича» — «Общество Малышева, 73» — показали макет нового варианта торгово-транспортного пересадочного узла на Ботанике (возле развязки на Щербакова). Проект известен в народе как «Золотой автовокзал». Правда, показали его не екатеринбужцам, а участникам рынка торговой недвижимости, причем федеральным. Макет экспонировался в Москве на Международной выставке и форуме по торговой недвижимости (MAPIC).

Информация об уральских проектах появилась на странице Ильи Коноплева , уроженца Челябинской области , топ-менеджера в фитнес-индустрии. Он сделал подборку презентованных екатеринбургских и челябинских проектов. Из екатеринбургских застройщиков свои будущие торговые объекты презентовали строители «Гринвича», а также УГМК — они показали на форуме свой новый центр «Веер» на Космонавтов.

Визуально новый ТТПУ в таком виде кажется меньшим по площади, но большим по высоте, нежели в предыдущем проекте. Также это может быть лишь одна из очередей проекта, хотя в целом о параметрах судить очень трудно. Застройщик тоже пока не намерен раскрывать карты.

— Разработка концепции еще не закончена, — прокомментировал ситуацию с новым макетом Илья Клюжин, официальный представитель «Общества Малышева, 73». — Мы можем что-то показать «в моменте», но пока это не финальный вариант и показан он был на «отраслевом» мероприятии. В Екатеринбурге проект мы покажем тогда, когда будем полностью удовлетворены проведенной работой. А это промежуточный результат на текущий момент.

Торгово-транспортный пересадочный узел (ТТПУ) построят в границах улиц Крестинского — Академика Шварца — Белинского — Объездной дороги на территории 19,9 гектара. Сейчас жилые дома, которые там стояли, расселены и снесены. Также там находилась одна из площадок УЗГА. В состав транспортного узла войдут Южный автовокзал, перехватывающие парковки и торговые помещения. Застройщик анонсировал цену реализации проекта — 23 млрд рублей.