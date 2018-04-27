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Пенсионеров Ховрина научили пользоваться мессенджерами
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Пенсионеров Ховрина научили пользоваться мессенджерами 

Управа района Ховрино города Москвы 39 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Неделя IT-ликбезов стартовала в клубе «Огонек», расположенном на Зеленоградской улице. В четверг, 26 апреля, в рамках нее состоялась лекция о мессенджерах для людей старшего поколения «Напиши внуку в WhatsApp». Об этом рассказала художественный руководитель учреждения культуры Елизавета Говорова.
— На лекции присутствовали люди пенсионного возраста. Им в доступной и понятной форме объяснили, как пользоваться самыми популярными сегодня мессенджерами, — уточнила Елизавета Говорова.
Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. Телефон для справок +7 (495) 451-64-09. (то)
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