Пенсионеров Ховрина научили пользоваться мессенджерами

Неделя IT-ликбезов стартовала в клубе «Огонек», расположенном на Зеленоградской улице. В четверг, 26 апреля, в рамках нее состоялась лекция о мессенджерах для людей старшего поколения «Напиши внуку в WhatsApp». Об этом рассказала художественный руководитель учреждения культуры Елизавета Говорова

— На лекции присутствовали люди пенсионного возраста. Им в доступной и понятной форме объяснили, как пользоваться самыми популярными сегодня мессенджерами, — уточнила Елизавета Говорова.

Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. Телефон для справок +7 (495) 451-64-09. (то)