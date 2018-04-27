«Энгельсский речпорт» за бесценок достался владельцу компании, которая строит жилье для обманутых дольщиков

«Энгельсский речной порт» в лучшие годы входил в тройку крупнейших предприятий области наряду с аналогичными портами в Саратове и Балакове. 26 апреля стало известно о том, что расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении неизвестных лиц, которые подделали документы о решении общего собрания акционеров и продали предприятие за 345 тысяч рублей вместо 59,9 млн Позже имущество было выведено из собственности общества и перешло во владение иного лица. А в декабре 2016 года ЗАО «Энгельский речной порт» как юридическое лицо было ликвидировано. По данным системы «Спарк-Интерфакс», 75% компании владели «граждане России », 25% — кипрский офшор Sarpey Investments Ltd. Южная транспортная прокуратура сообщала, что ущерб был нанесен именно держателю 75% акций. Последним владельцем предприятия до ликвидации в базах называется предприниматель Нелли Джанунц. Известно, она владеет в данный момент компанией «Шелковый путь», занимающейся ресторанным бизнесом. Среди прежних владельцев упоминаются Энвер Симонян и Агаси Шелунц (по 50%), а также Ирина Джлавян. Сейчас по адресу «Энгельсского речного порта» находится ООО «Терминал», владельцем которого является Александр Шмидт . Судя по его видам деятельности, «Терминал» как раз занимается работами в грузовом порту. В 2015-2017 годах эту компанию возглавлял Денис Орешкин — именно он был ликвидатором компании «Энгельсский речной порт». Ранее по адресу располагались и другие активы, принадлежащие Шмидту — предприятие «Кронверк-Бетон» и яхт-клуб «Наша гавань». Александр Шмидт известен в Саратове как владелец строительной компании «Кронверк». Он сын другого известного бизнесмена Виктора Шмидта , который вместе с братом Геннадием основал группу компаний WDB, ядром которой был ныне ликвидированный « Поволжский немецкий банк ». «Кронверк» входит в пятерку крупнейших строительных компаний региона и лоялен городским властям: она строит жилье для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в городе, достраивает жилье для обманутых дольщиков. С именем владельца «Кронверка» связывают и проекты реконструкции набережной Энгельса. Получить комментарии Орешкина или Шмидта по ситуации пока не удалось: нынешнее руководство «Терминала» отказалось общаться с «ФедералПресс» , телефоны действующей фирмы Орешкина не работают. В приемной Шмидта сообщили, что на этой неделе получить у него комментарий не представляется возможным.