Появились предположения о дальнейшей судьбе осужденного Улюкаева

Алесея Улюкаева поместят в ФБУ ИК № 3 ГУФСИН России в Иркутской области, где, помимо физического труда, его ждут суровые климатические условия.

После относительно мягкого московского климата иркутская погода станет тяжелым испытанием для Улюкаева, это действительно огромный стресс для организма. Чем дальше отбываешь наказание от своей малой родины, тем тяжелее

Писатель, который провел два года в «Матросской тишине» по подозрению в убийстве Анатолия Чубайса , считает, что экс-министра

хотят «наказать по полной программе». Его будут выводить из себя и всячески провоцировать, чтобы бывшего министра не освободили по УДО.

Вероятно, в иркутской колонии Улюкаеву предстоит заниматься изготовлением обуви — ее выпуск там освоили еще в 1997 году

— Иван Миронов.

Адвокат Петр Домбровицкий считает, что осужденному никто подбирать интеллигентное общество не собирается. Он будет отбывать наказание с ворами и убийцами. А при наличии денег можно обеспечить комфортную жизнь и за решеткой.

У нас был товарищ, который проплатил строительство сауны и бассейна. Когда хотел — заказывал питание из ресторана. Ну, и с женщинами тоже общался

— бывший заключенный.

Что ждет взяточника Алексея Улюкаева на самом деле, пока не знает никто.

Мосгорсуд оставил без изменений приговор Алексею Улюкаеву, которому назначили восемь оет колонии строгого режима за взятку.

Экс-министр

настаивал на своей невиновности.