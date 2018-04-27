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Появились предположения о дальнейшей судьбе осужденного Улюкаева
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Появились предположения о дальнейшей судьбе осужденного Улюкаева 

360tv.ru 42 минуты назад
Бывшего министра экономического развития осудили за взятку в два миллиона долларов. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима на территории Иркутской области. Эксперты предположили, что ожидает Алексея Улюкаева. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Алесея Улюкаева поместят в ФБУ ИК № 3 ГУФСИН России в Иркутской области, где, помимо физического труда, его ждут суровые климатические условия.
После относительно мягкого московского климата иркутская погода станет тяжелым испытанием для Улюкаева, это действительно огромный стресс для организма. Чем дальше отбываешь наказание от своей малой родины, тем тяжелее
— автор книги «Замурованные» Иван Миронов.
Писатель, который провел два года в «Матросской тишине» по подозрению в убийстве Анатолия Чубайса, считает, что  экс-министра
хотят «наказать по полной программе». Его будут выводить из себя и всячески провоцировать, чтобы бывшего министра не освободили по УДО.
Вероятно, в иркутской колонии Улюкаеву предстоит заниматься изготовлением обуви — ее выпуск там освоили еще в 1997 году
— Иван Миронов.
Адвокат Петр Домбровицкий считает, что осужденному никто подбирать интеллигентное общество не собирается. Он будет отбывать наказание с ворами и убийцами. А при наличии денег можно обеспечить комфортную жизнь и за решеткой.
У нас был товарищ, который проплатил строительство сауны и бассейна. Когда хотел — заказывал питание из ресторана. Ну, и с женщинами тоже общался
— бывший заключенный.
Что ждет взяточника Алексея Улюкаева на самом деле, пока не знает никто.
Мосгорсуд оставил без изменений приговор Алексею Улюкаеву, которому назначили восемь оет колонии строгого режима за взятку.
Экс-министр
настаивал на своей невиновности.
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