«Мираторг» будет закупать скот в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Агропромышленный холдинг «Мираторг» планирует закупать крупный рогатый скот у производителей в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

Регион с предложением о партнерстве на этой неделе посетил заместитель генерального директора по административным вопросам агрохолдинга «Мираторг» Михаил Якубовский. Он рассказал, что компания осуществляет закупки в трех направлениях: молочные телята в возрасте от трех до 50 дней, телки и бычки на зерновой откорм, выбракованные больные и низкопродуктивные коровы на убой. Также были проработаны вопросы по партиям поставок скота и оплате, транспортировке и передержке животных, проведению карантинных мероприятий и так далее.

Компания закупает у фермеров скот для выращивания, откорма и последующей переработки.

«Сотрудничество с АПХ «Мираторг» позволит в республике развивать мясное направление. А предлагаемое со стороны федерального агрохолдинга прозрачное ценообразование без посредников и гарантированный рынок сбыта позволит нивелировать сельхозпредприятиям финансовые риски, связанные с ценами на молоко», — говорится в сообщении.