Ещё
«Мираторг» будет закупать скот в Удмуртии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мираторг» будет закупать скот в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 42 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Агропромышленный холдинг «Мираторг» планирует закупать крупный рогатый скот у производителей в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.
Регион с предложением о партнерстве на этой неделе посетил заместитель генерального директора по административным вопросам агрохолдинга «Мираторг» Михаил Якубовский. Он рассказал, что компания осуществляет закупки в трех направлениях: молочные телята в возрасте от трех до 50 дней, телки и бычки на зерновой откорм, выбракованные больные и низкопродуктивные коровы на убой. Также были проработаны вопросы по партиям поставок скота и оплате, транспортировке и передержке животных, проведению карантинных мероприятий и так далее.
Компания закупает у фермеров скот для выращивания, откорма и последующей переработки.
«Сотрудничество с АПХ «Мираторг» позволит в республике развивать мясное направление. А предлагаемое со стороны федерального агрохолдинга прозрачное ценообразование без посредников и гарантированный рынок сбыта позволит нивелировать сельхозпредприятиям финансовые риски, связанные с ценами на молоко», — говорится в сообщении.
Сегодня «Мираторг» сотрудничает с тремя регионами Приволжья: Мордовия, Татарстан и Нижегородская область. В 2017 году агрохолдинг закупил у ферм и частных подворий 59 тыс. голов крупного рогатого скота.
ИА «Сусанин»: последние новости
Британские СМИ назвали бывшего сотрудника ФСБ подозреваемым в отравлении Скрипалей Беспризорная труба: «Ижводоканал» потребовал у «Калашникова» отремонтировать ветхие сети Санитарная обработка от клещей начнется в Ижевске в мае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве76
Кореи помирились310
Поставим Макаревича на место891
Майские пенсии доставят по особому графику60
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение