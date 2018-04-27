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Шабнами Сурайё выступит в Узбекистане на фестивале «Байсунская весна»
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Шабнами Сурайё выступит в Узбекистане на фестивале «Байсунская весна» 

Sputnik Таджикистан 51 минуту назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистане в конце апреля пройдет фольклорный фестиваль «Байсун бахори» ("Байсунская весна"), сообщает Sputnik Узбекистан.
На концертах, которые будут проходить 28-29 апреля, выступят таджикская эстрадная певица Шабнами Сурайё, артисты танцевального ансамбля «Лола» и театра-студии «Падида», фольклорные группы и хафизы.
Кроме того, в мероприятии примут участие представители администраций из Таджикистана — Хатлонской области, районов Шахринав и Шахритус, городов Турсунзаде и Гиссар.
В Душанбе пройдет бесплатный концерт с участием Шабнам Сурайё
Фестиваль «Байсунская весна» впервые после долгого перерыва провели в 2017 году. В Сурхандарьинской области 13-14 мая прошлого года состоялся фольклорный фестиваль «Бойсун бахори». На мероприятие съехались ансамбли со всей страны, а также представители ЮНЕСКО.
Инициатива о возрождении Фестиваля была выдвину Шавкатом Мирзиёевым в ноябре 2016 года в рамках предвыборной кампании.
В 2001 году Байсунский район внесли в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО за уникальный традиционный уклад жизни.
Ранее сообщалось, что власти Таджикистана и Узбекистана готовят соглашение о поездках артистов и организации совместных концертов звезд таджикской и узбекской эстрады.
В прошлом году известный таджикский певец Джонибек Муродов сожалел о том, что звезды Таджикистана вынуждены обделять вниманием узбекских поклонников, поскольку не могут получить разрешение на проведение концертов в городах Узбекистана.
"Надо отметить, что от организаторов нам довольно часто поступают различные предложения. Но, к сожалению, пока не разрешено давать концерты в Узбекистане", — сказал он.
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