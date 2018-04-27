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ВИЛС разработал технологию для повышения надежности двигателей
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ВИЛС разработал технологию для повышения надежности двигателей 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Фото: Антон Тушин
Всероссийский институт легких сплавов, входящий в Госкорпорацию Ростех, разработал технологию, позволяющую увеличить конструкционную прочность и надежность деталей газотурбинных двигателей (ГТД). Технология повышает прочностные свойства заготовок, из которых производятся высоконагруженные диски ГТД, на 4-6%. Предприятием произведено несколько опытных партий заготовок дисков из жаропрочного сплава.
Новая технология отличается от традиционной тем, что порошковая заготовка дополнительно подвергается высокотемпературному отжигу и горячей деформации, а также специальной закалке. Именно это повышает прочность заготовок для дисков ГТД.
«Помимо увеличения прочности, технология позволяет проводить более качественный ультразвуковой контроль заготовки. Это является важным конкурентным преимуществом, так как у разработчиков ГТД все больше возрастают требования к управлению ресурсом деталей за счет повышения контроля заготовок», — прокомментировал ведущий инженер-технолог ВИЛС Дмитрий Князев.
Если сопроводить новую технологию термообработкой с «силовым нагружением», возможно получение заготовок с так называемой «градиентной структурой». Такая структура обеспечивает высокую жаропрочность в ободной зоне диска и повышенную прочность в его ступичной части. Уникальная комбинация этих свойств в пределах одного диска является критически важной для ГТД, и новая технология позволяет успешно достичь этой комбинации.
По словам Дмитрия Князева, технология также нашла применение в производстве крупногабаритных корпусов камер сгорания ГТД. С помощью нового метода достигается экономия материала за счет повышения коэффициента его использования на 10% по сравнению с традиционными технологиями.
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