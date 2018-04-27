Глава комитета Госдумы предложил вернуть в Россию вытрезвители

"Нам представляется целесообразным закрепление правовых основ создания и функционирования специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской помощи", — сказал Морозов в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

Морозов сообщил, что, по данным из регионов, ежегодно в медицинские организации доставляется около 1 миллиона человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Из них госпитализируются только 30%, отказываются от получения медицинской помощи 8% из числа доставленных, получают помощь в приемных отделениях 22,5%, и более 35% лиц, доставленных в медицинские организации, не нуждаются в оказании медицинской помощи.

Глава комитета уточнил РИА Новости, что отдельного законодательного регулирования требует вопрос принудительного размещения в специализированных учреждениях лиц в состоянии опьянения, которые утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

"Полагаем возможным дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статьей, регламентирующей принудительное размещение таких лиц в специализированные учреждения до выведения их из состояния алкогольного опьянения", — сказал РИА Новости Морозов.

Кроме того, по его словам, в таких учреждениях должны быть созданы условия для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи или организации эвакуации нуждающихся в медицинской помощи в медицинские организации.

"Ни для кого не секрет, что сегодняшние масштабы алкоголизации населения России буквально угрожают будущему. Выход из создавшегося положения возможен лишь путем разработки комплексной и экономически обеспеченной антиалкогольной политики государства и утверждения ее на законодательном уровне", — добавил парламентарий.