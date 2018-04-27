Reuters: «Русал» может сменить совет директоров для снятия санкций США

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. "Русал" работает над изменениями в составе совета директоров в надежде, что США исключат компанию из санкционного списка, чтобы «Русал» смог возобновить поставки алюминия клиентам.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, «Русал» планирует в скором времени назначить полностью независимый совет директоров, который, в свою очередь, назначит новую команду менеджеров.

"Русал" общается с властями США, чтобы понять, достаточно ли будет изменений в менеджменте для снятия санкций", — отметил один из источников Reuters . Согласно информации источника, «Русал» надеется, что его крупнейший акционер Олег Дерипаска , который вместе с компанией был внесен в санкционный список США, сможет сохранить долю в компании в размере 48% в рамках этих договоренностей.

О санкциях

США объявили 6 апреля о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний.