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Reuters: «Русал» может сменить совет директоров для снятия санкций США
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Reuters: «Русал» может сменить совет директоров для снятия санкций США 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "Русал" работает над изменениями в составе совета директоров в надежде, что США исключат компанию из санкционного списка, чтобы «Русал» смог возобновить поставки алюминия клиентам.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
По данным агентства, «Русал» планирует в скором времени назначить полностью независимый совет директоров, который, в свою очередь, назначит новую команду менеджеров.
"Русал" общается с властями США, чтобы понять, достаточно ли будет изменений в менеджменте для снятия санкций", — отметил один из источников Reuters. Согласно информации источника, «Русал» надеется, что его крупнейший акционер Олег Дерипаска, который вместе с компанией был внесен в санкционный список США, сможет сохранить долю в компании в размере 48% в рамках этих договоренностей.
О санкциях
США объявили 6 апреля о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний.
В черный список американского Минфина попали Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг. Под рестрикциями оказались подконтрольные Дерипаске промышленная группа «Базовый элемент» и входящий в нее машиностроительный холдинг «Русские машины», компания B-Finance, группа En+, компания «Евросибэнерго», компания «Русал», "Группа ГАЗ" и агрохолдинг «Кубань».
Также под санкции попали компании «Газпром бурение» и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания «Ладога менеджмент» Кирилла Шамалова и ГК «Ренова» Виктора Вексельберга.
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