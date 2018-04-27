Беглого дагестанского министра ЖКХ обнаружили за границей 

Полиция разыскала бывшего министра ЖКХ и архитектуры Дагестана Ибрагима Казибекова, который сбежал из республики после обысков в его доме. Беглеца обнаружили в одном из зарубежных государств.
Экстрадиция началась
О поимке заподозренного в коррупции экс-министра сообщил первый заместитель министра внутренних дел Дагестана Сергей Карпов. По словам полицейского, сейчас российские правоохранители подготавливают условия для экстрадиции Ибрагима Казибекова обратно в Россию.
Напомним, что в розыск Казибекова объявили по уголовному делу о хищениях и мошенничестве с бюджетными средствами. Когда оперативники нагрянули с обысками к нему домой, его уже там не было. По некоторым данным, беглый министр мог скрываться на Украине.