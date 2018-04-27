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Мэром Калуги стал экс-министр экономического развития региона Дмитрий Разумовский
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Мэром Калуги стал экс-министр экономического развития региона Дмитрий Разумовский 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 27 апреля. Депутаты городской думы Калуги выбрали главой города Дмитрия Разумовского, ранее возглавлявшего министерство экономического развития Калужской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.
"В результате тайного голосования депутаты утвердили кандидатуру Дмитрия Разумовского. Поздравляя его с назначением, [губернатор Калужской области] Анатолий Артамонов вручил городскому голове символические знаки отличия градоначальника", — уточнили в правительстве.
Дмитрия Разумовского назначили врио главы Калуги 27 марта после того, как предыдущий руководитель администрации города Константин Горобцов был назначен заместителем губернатора.
Глава региона пообещал всесторонне поддерживать нового руководителя города, назвав в числе наиболее масштабных проектов областного центра завершение строительства Южного обхода, открытие второй очереди Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, начало строительства студенческого кампуса КФ МГТУ им. Баумана и благоустройство набережной Яченского водохранилища, а в перспективе — строительство набережной Оки и Дворца спорта.
Разумовский родился 13 ноября 1977 года в поселке Савинский Архангельской области. В разные годы работал замгендиректора Корпорации развития Калужской области, министром развития информационного общества Калужской области, министром экономического развития региона.
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