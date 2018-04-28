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Автомобилисты проедут «Дорогами „Бессмертного полка“ по Омской области
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Автомобилисты проедут «Дорогами „Бессмертного полка“ по Омской области 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Автомобилисты проедут «Дорогами „Бессмертного полка“ по северу Омской области. Автопробег, приуроченный к 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, стартует 3 мая в парке Победы и продлится два дня.
В автопробеге примут участие 30 участников на восьми машинах. Участники акции посетят Большереченский, Тарский, Седельниковский, Муромцевский районы. В каждом райцентре колонна будет останавливаться на час-полтора. Там участников автопробега будут встречать главы администрации и местные жители, вместе с которыми автомобилисты посетят мемориалы, посвящённые ВОВ.
Отметим, что после путешествия председатель регионального отделения ДОСААФ Александр Фабрициус, который примет участие в акции, готов рассказать о том, в каком состоянии находятся дороги в северных районах региона.
»Жалко жителей Седельниковского района. Мы первые 70 км ехали два часа», — рассказал глава омского ДОСААФ о автопробеге прошлого года «Новому Омску».
Добавим, что автомобилисты планируют заночевать в Таре и вернуться в Омск 4 мая. За это время участники акции планируют преодолеть 720 км.
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