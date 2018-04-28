Автомобилисты проедут «Дорогами „Бессмертного полка“ по Омской области

Автомобилисты проедут «Дорогами „Бессмертного полка“ по северу Омской области . Автопробег, приуроченный к 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, стартует 3 мая в парке Победы и продлится два дня.

В автопробеге примут участие 30 участников на восьми машинах. Участники акции посетят Большереченский, Тарский, Седельниковский, Муромцевский районы. В каждом райцентре колонна будет останавливаться на час-полтора. Там участников автопробега будут встречать главы администрации и местные жители, вместе с которыми автомобилисты посетят мемориалы, посвящённые ВОВ.

Отметим, что после путешествия председатель регионального отделения ДОСААФ Александр Фабрициус , который примет участие в акции, готов рассказать о том, в каком состоянии находятся дороги в северных районах региона.

»Жалко жителей Седельниковского района. Мы первые 70 км ехали два часа», — рассказал глава омского ДОСААФ о автопробеге прошлого года «Новому Омску».