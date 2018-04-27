Жить в Подольске: искать клады, ходить по фестивалям и воевать за парковку

Он стоит на реке Пахре, по которой когда-то ходили пароходы в Москву . Городской округ Подольск известен одним из красивейших храмов Подмосковья — необычной Знаменской церковью в Дубровицах, которую Голицын подарил Петру Первому. Жительница города Галина рассказала, откуда открываются самые красивые виды, чем недовольны жители и почему не хотят переезжать в Москву.

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Мокрый подол Екатерины

В Подольске я живу почти 14 лет, вышла замуж за коренного подольчанина и переехала сюда из Москвы.

Я люблю свой город за то, что он очень многослойный, разноплановый, в нем постоянно можно открывать что-то новое. При этом он расположен достаточно близко к Москве, поэтому здесь не чувствуешь себя оторванным от интересных событий столицы.

В этом году Подольску исполняется 237 лет. Он ведет свою историю с момента указа императрицы Екатерины II о преобразовании села Подол в город и создании Подольского уезда. По легенде, Екатерина II якобы намочила подол своего платья в реке Пахре, отсюда и название города, но вряд ли это так.

В долине Пахры было обнаружено более 15 славянских поселений — селищ, основанных начиная с бронзового века и заканчивая поздним Средневековьем. При Иване III, в конце XV века, на этом месте было село Подол. Расстояние до Москвы составляло 30 верст — это суточный переход на лошадях, поэтому здесь устроили ямской двор, где ямщики могли сменить лошадей, а купцы — отдохнуть на постоялом дворе. Во времена Петра Подол превратился в село ямщиков. В 1781 году по указу Екатерины II он получил название Подол-Пехра и стал центром Подольского уезда Московской губернии.

На гербе и флаге Подольска изображены две перекрещенные кирки: развитие города продолжалось за счет каменоломен. В настоящее время вход в Парковую каменоломню, которая находится под парком имени Талалихина в центре Подольска, закрыт. Археологи предложили обустроить ее и проводить там экскурсии, а также включить объект в туристическое кольцо Подолья.

Серпухов. Говорят, что город стоит на каменоломнях, в которых добывали белый камень, поэтому в центре нельзя строить высокие дома — они могут провалиться под землю. Еще, по слухам, под Подольском проходит тайное метро из Кремля в Чехов

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Сногсшибательные виды и город рек Подольск можно любить за одни только виды. Здесь много рек, самая крупная — Пахра. Мы с мужем выбрали квартиру с видом на лес и две реки — Петрицу и Сосновку, в одном из самых чистых и зеленых микрорайонов города — Климовске

Здесь просто сногсшибательные закаты летом, в зеркале рек отражаются живописные берега, весной на реках цветут ирисы, в лесу — подснежники и ландыши, на полях — люпины, а летом бывает даже земляника. Когда хочется отдохнуть от города, просто идешь гулять по берегам.

Недавно в Климовске начали благоустраивать парк «Дубрава» и берег реки Петрицы, разрабатывают новую концепцию Детского парка.

Самое живописное место — это, конечно, поселок Дубровицы, где стоит уникальный храм Знамения Богородицы, украшенный необычной скульптурной лепкой и золотой короной вместо купола. Знаменская церковь является символом всего городского округа. На церкви есть резной балкон из мореного дуба, на котором якобы стоят сам Петр I.

Хотя в Дубровицах очень красиво, к сожалению, туристические услуги здесь не развиты: в храм и усадьбу Голицыных попасть сложно, экскурсии нужно заказать только заранее, гостиницы там нет.

Красивый вид на город открывается, если стоять под мостом на Пахре — отсюда видны золотые купола Троицкого собора и храма Воскресения Христова. Собор был построен в 1819-1832 годах в честь победы в Отечественной войне 1812 года по проекту Осипа Бове , который прославился реконструкцией Москвы после пожара.

На другом берегу возвышается храм Воскресения Христова, история которого начинается со времен Ивана Грозного : в тексте жалованной грамоты государя Свято-Данилову монастырю упоминается деревянная Воскресенская церковь на погосте. Церковь много раз перестраивали, а в 1929 году ее закрыли и собирались открыть в ней краеведческий музей. Только в 1994 году приняли решение о восстановлении прихода и храма.

В историческом центре Подольска сохранились старинные купеческие особняки, поэтому во время прогулок можно мысленно путешествовать во времени.

Еще одно популярное место — парк имени Виктора Талалихина на Пахре. Летом здесь можно позаниматься йогой, танцами, попрактиковаться в английском и других активностях. Как и многие жители, я мечтаю о том, чтобы возродили судоходство по реке Пахре, где в советское время ходили пароходы, можно было покататься на катерах и байдарках.

При таком множестве водоемов, в городе нет ни одного приличного благоустроенного пляжа, где можно было бы отдохнуть летом. Практически нет велодорожек, нет проката велосипедов. Негде покататься на роликах, многие ездят на Поклонную гору в Москву и столичные парки.

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«Советский Вудсток» и летние фестивали

В Подольске не увидишь театральных премьер, даже Подольский драмтеатр показывает их на столичных подмостках. К нам редко приезжают звезды шоу-бизнеса, как правило, на городские праздники по приглашению администрации. В городе только один кинотеатр сети «Каро фильм» в ТЦ «Капитолий», билеты там дорогие, а репертуар скудный, поэтому многие ездят в Москву.

Зато у нас можно послушать живой рок и фолк-музыку в пабе «Ирландец», куда может заглянуть не только климовская панк-группа «Йорш», но и «Маша и медведи», «Калинов мост» или Паук. Это и одно из самых «вкусных» мест в городе с авторской кухней.

Вообще Подольск сыграл особую роль в истории русского рока. Именно здесь с 11 по 13 сентября 1987 года на сцене Зеленого театра прошел первый рок-фестиваль на территории РСФСР, который позже назвали «Советским Вудстоком». Его посетили около 40 тысяч человек, которые увидели и услышали музыкантов, которые потом стали легендами. В их числе «Наутилус Помпилиус», «Зоопарк», «ДДТ», «Телевизор», «Облачный край», «Калинов Мост», «Хроноп», «Бригада С» и другие группы.

Интересные фолк-фестивали проходя на Певческом поле, в живописном месте слияния рек Десны и Пахры. Летом я обязательно хожу на фолк-фестиваль «Музыка лета» в Дубровицах, а в ДК «Октябрь» идет много интересных концертов и спектаклей, проходит джазовый фестиваль.

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Местные «Сандуны» и мало фитнес-центров

Выходные жители города в основном проводят на природе, катаются на велосипедах, мотоциклах, устраивают автоквесты и дрифты на машинах, сидят в летних кафе, а зимой катаются на тюбингах и лыжах в горнолыжном комплексе «Красная горка».

Покататься на коньках в любое время года можно в Ледовом дворце «Витязь», там же проходят концерты, ледовые шоу, в том числе Ильи Авербуха . Есть картодром «Лидер», недавно открылась трасса для катания на квадроциклах.

Среди подольчан очень много любителей здорового образа жизни, но вот фитнес-клубов столичного уровня нам явно не хватает, только «Дон-Спорт „Атлант“ с большим бассейном и СПА-зоной. Зато в этом году открылись „Алексеевские бани“, которые точно могут сравниться с Сандуновскими, и при них как раз появится еще один спорткомплекс.

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Почти спальный район Москвы

Подольск можно назвать провинциальным городом и в то же время — почти спальным районом Москвы, потому что большая часть населения проводит основную часть жизни в столице.

От железнодорожной станции „Подольск“ до метро „Царицыно“, где выходит основная масса работающих в Москве, около 40 минут. Также до Москвы можно доехать на маршрутке, это займет не больше часа. На своем авто добраться до столицы тоже не проблема, но зачастую время крадут пробки. Недавно открыли выезд из нового микрорайона Кузнечики — Южный обход Подольска, который улучшил транспортную ситуацию.

В Подольске ходят не только автобусы и маршрутки, но и троллейбусы. По городскому округу даже можно ездить на электричках — здесь целых 4 остановки: „Весенняя“, „Гривно“, „Подольск“, „Силикатная“.

Если не хочется ехать за развлечениями в Москву, на выходных можно отправиться в Чехов или Серпухов. Тем, кто любит краеведение и активный отдых, есть чем заняться и в Подольске. В центре много кафе и ресторанов, в том числе сетевых.

В Подольском выставочном зале регулярно проходят выставки известных художников, фотографов, сейчас, например, можно увидеть работы Никаса Сафронова. В усадьбе „Ивановское“ можно послушать концерты и пройти квесты, увидеть постановки об истории города.

За 14 лет город преобразился — появились новые микрорайоны и большие торговые центры, самые популярные у жителей — „Глобус“, „Леруа Мерлен“, „Карусель“. В целом инфраструктура Подольска развита хорошо. Но не хватает кинотеатров, бассейнов, крупных сетевых ритейлеров модной одежды.

Школы строятся, пока часть детей учится во вторую смену. Больше всего детских садов не хватает в Климовске.

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Мемы про район и парковочные войны

С советских времен на предприятия города приезжала работать техническая интеллигенция. В эти живописные и не такие дорогие, как в Москве, места приезжали жить артисты, художники, писатели, поэты.

Твоим соседом может оказаться как военный летчик и полковник в отставке или сотрудник спецслужб, так и директор крупного федерального телеканала или художник, картины которого приобретают для Кремля. Благодаря таким жителям в Подольске постоянно происходит что-то интересное в культурном плане, открываются новые кафе, рестораны, появляются движения и общества, устраиваются выставки.

Самым неблагополучным в плане безопасности считается микрорайон Кузнечики, так как в нем очень много недорогих квартир для съема. Военные, которым там дали жилье, часто продают его или пускают квартирантов. В соцсетях и местных СМИ даже появились мемы про Кузнечики. Ситуация немного улучшилась после того, как в 2017 году там открыли отделение полиции.

Главные же баталии в городе разгораются из-за парковок. Тем, кто решил поставить свое авто на „чужом“ месте, запросто могут проколоть шины или разбить стекло без предупреждения, либо устроить разборку и все популярно объяснить.

Также местные не рискуют в вечернее время разгуливать на Цемянке, так как этот район всегда считался криминальным. Свое название он получил от цементного завода, который был построен еще до революции. Сейчас местные жители требуют убрать промзону из жилой застройки, которая активно застраивается, так как эта часть города ближе к Москве.

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Охотники за кладами и языческий кремль

По легенде, один из главных масонов и бывший владелец усадьбы Голицыных Матвей Дмитриев-Мамонов спрятал в окрестностях усадьбы несметные сокровища. Он был богаче царя, прославился в Отечественной войне 1812 года, а потом решил свергнуть самодержавие и создал свой орден рыцарей. Позже его признали умалишенным и заточили под стражу.

Говорят, что в курганах, на которых стоит Подольск, много сокровищ. Поэтому многие специально покупают кладоискатели и занимаются поиском ценностей.

Еще одно любопытное место в Подольске — Славянский кремль. Его создатель Виталий Сундаков — исследователь, путешественник, основатель первой советской и российской школ выживания, президент фонда русских экспедиций и путешествий, глава ассоциации школ выживания „VITALIS“, член Русского географического общества

На территории кремля установлены княжий терем, славянский храм, русская изба, шатровая мельница, привезенная с севера России . Чтобы посетить музей, нужно предварительно договориться с хозяином. В кремле регулярно проходят этнографические, исторические, культурологические и музыкальные фестивали, творческие встречи, мастер-классы, языческие мистерии.

У меня есть друзья и в столице, и в родном городе Воронеже , и в Подольске. Это очень удобно. Мы зовем друг друга путешествовать по местам, где кто-то из нас еще не был — получается такой культурный обмен впечатлениями.

Я согласна с теми, кто считает, что Подольск — почти что Москва, любят его за красивую природу и культурные достопримечательности, поэтому переезжать не планирую.