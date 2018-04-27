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Глава «Газпрома» Миллер переизбран президентом Международного делового конгресса
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Глава «Газпрома» Миллер переизбран президентом Международного делового конгресса 

Rambler News Service 38 минут назад
Международный деловой конгресс (МДК) переизбрал своим председателем главу «Газпрома» Алексея Миллера, говорится в сообщении газового холдинга по итогам XXXVIII заседания президиума и XXI общего собрания МДК.
«В рамках заседания состоялись выборы состава правления и президиума МДК. На должность президента конгресса был переизбран Алексей Миллер, на должность вице-президента — Клаус Шефер, генеральный директор Uniper», — говорится в сообщении.
Новыми членами президиума избраны член правления Linde Кристиан Брух, председатель Shell в России Седерик Кремерс, председатель правления Srei Infrastructure Finance Хемант Канория, заместитель председателя совета директоров Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Масаки Камбаяши, генеральный директор МХК «Еврохим» Игорь Нечаев, генеральный директор ИФК «Метрополь» Михаил Слипенчук.
Принято решение, что очередное общее собрание Конгресса пройдет в 2019 году в Германии.
Международный деловой конгресс (МДК) — международная неправительственная некоммерческая организация. В состав конгресса входят 123 члена, в том числе «Газпром», Deutsche Bank, ExxonMobil, ENGIE, Gasunie, J. P. Morgan Bank International, KPMG, Mitsubishi, Mizuho Bank, Siemens, Shell, Srei Infrastructure Finance Ltd, Statoil, Schneider Electric, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Total, Uniper, Wintershall, CNPC, «Сахалинская Энергия», «Сербиягаз» и другие.
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