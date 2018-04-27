Глава «Газпрома» Миллер переизбран президентом Международного делового конгресса

Международный деловой конгресс (МДК) переизбрал своим председателем главу «Газпрома» Алексея Миллера , говорится в сообщении газового холдинга по итогам XXXVIII заседания президиума и XXI общего собрания МДК.

«В рамках заседания состоялись выборы состава правления и президиума МДК. На должность президента конгресса был переизбран Алексей Миллер, на должность вице-президента — Клаус Шефер , генеральный директор Uniper», — говорится в сообщении.

Принято решение, что очередное общее собрание Конгресса пройдет в 2019 году в Германии.