Прыгали со скалы и стреляли: зампред правительства Поморья рассказала, как прошла «президентские курсы»

Тренинг был организован РАНХиГС при поддержке Кремля. Его программа была направлена для подготовки назначенцев на высокие государственные посты — в том числе губернаторов. «Президентские курсы» начались в июне 2017 года и закончились несколько дней назад. Следующий набор состоится в мае.

«Руководитель не имеет права забывать о людях»

Один из спикеров, выступавших перед высокопоставленными учениками — Сергей Лавров

Прокопьева родилась в селе Холмогоры, ее карьера началась с работы учителем в Ухостровской средней школе в 1993 году, в областном правительстве она с 2010 года. Была замом министра образования, министра по развитию местного самоуправления, губернатора.

Решение о направлении на обучение принимал губернатор Архангельской области. Сначала это была традиционная учеба по программе подготовки управленческих кадров, а затем в ходе обучения зампреду областного правительства предложили пройти этот дополнительный тренинг.

— Обучение шло по разным направлениям, я, например, была в группе, которая занималась проблематикой современной молодежи. Мы принимали решения, анализировали, предлагали свои идеи, причем у нас была возможность донести эту информацию до руководства страны, — отметила собеседница издания.

Помимо споров о передовых технологиях в бизнес-структурах, об обмене информацией на разных уровнях, встречах с руководителями организацией и предприятий, участники тренинга прыгали с парашютом, стреляли из автомата, прыгали со скалы и ложились под БТР (видео прыжков высокопоставленных учеников прошлой осенью появилось на РБК, посмотреть его можно тут). Такие задания были нацелены на командообразование и взаимопомощь, говорит Прокопьева.

— В экстремальных ситуациях важно и то, что происходит своего рода встряска, уходит чиновничья «замыленность». Было очень много встреч и общения с людьми, например, с военнослужащими одной из частей, которые недавно вернулись с боевых позиций в Сирии , с членами их семей. Такие встречи еще раз доказывают, как многогранна наша жизнь, и что руководитель ни в коем случае не имеет права забывать о людях, живущих рядом, от детей и молодежи до старшего поколения. Самое главное — уметь их слушать и слышать, и принимать управленческие решения, исходя из этой информации, — считает выпускница управленческих курсов.

По ее словам, главная цель участников тренинга не карьерный рост, а повышение качества своей работы на том месте, где они работают сейчас.

«Выпускников должно быть больше»

Эксперты в целом положительно оценивают инициативу подготовки людей на губернаторские посты.

— Эффективность определенная, конечно, в тренинге есть. Станут ли они губернаторами? Ну, я не думаю, что есть какая-то прямая зависимость [от прохождения тренинга]. Подготавливать управленцев, которых можно как-то использовать, хорошее дело. Польза от этого, конечно, есть, — прокомментировал 29.ru политический консультант Леонид Давыдов

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что одной подготовки недостаточно — губернатор должен быть настоящим гласом народа и понимать все особенности и нужды региона.

— Одно дело — эффективность тренинга. Его проводили серьезные профессионалы. Не вызывает сомнений эффективность. Люди получили новую компетенцию и новые возможности. Дай бог, чтобы дальше применяли полученные знания. Компетентность управленческой команды, без сомнения, повысилась и наверняка участники смогут занять достойные места. Но получатся ли из них реальные руководители регионов, это еще очень большой вопрос. Ситуация, когда люди, хорошо решающие задачи, направляются в регионы, а потом федеральный центр пытается опираться на них, как на выражающих мнение регионов, это стратегическая ошибка, — отметил в беседе с 29.ru Солонников. Тренинг президентского кадрового резерва проходил при поддержке Кремля

Координатор Комитета гражданских инициатив Архангельской области Андрей Чураков считает, что идея таких тренингов — правильная, но 74 выпускника — это слишком мало. Он уверен, что таких выпускников должно быть больше, хотя бы семь тысяч — чтобы полностью охватить все регионы и поменять всю систему управления. Мол, если людей, прошедших это обучение, поставить на места, то через несколько месяцев они «впитают» в себя сложившуюся манеру управления и перестанут работать эффективно.

— В целом тенденция, которая была реализована через этот президентский резерв, позитивная и правильная. Для реформирования неработающих институтов в Российской Федерации требуются соответствующие кадровые обновления. Поскольку люди, которые попадают в ту систему, которая сегодня существует, в течение короткого срока впитывают культуру корпоративного управления, которая сложилась. К сожалению, эта корпоративная культура не рассчитана на инновации и на изменения в целом системы управления, — говорит Чураков.

Эксперт уверен, что одна из ключевых проблем нашего государства — отсутствие мотивации к работе у людей, которые занимают рабочие места в вертикали власти, начиная от администрации президента и заканчивая самыми маленькими муниципалитетами.

— Есть команда сверху — выполняет, нет — ничего не делает. В таких случая государство начинает разлагаться очень быстро. Поэтому выпускников этой президентской программы попытались насытить информацией именно о новых методах выстраивания системы управления. Конечно, заостряют внимание на прыжки со скалы и так далее, но для них была подготовлена очень серьезная научная составляющая, — считает Андрей Чураков.