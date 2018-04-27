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В электронных ПТС нашли проблему
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В электронных ПТС нашли проблему 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Как пояснил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, на сегодняшний день АО «Электронный паспорт» (оператор, который обеспечивает внедрение и работу е-ПТС) не является участником информационного обмена с РСА. «Это значит, что владелец нового транспортного средства с электронным паспортом не сможет зарегистрировать машину в ГИБДД, потому что не сможет заключить договор ОСАГО», — цитирует его агентство «Москва».
Уфимцев обозначил и другую проблему с е-ПТС. Он отметил, что графа «собственник» в этом виде документа не является обязательной для заполнения — автомобилист может не вносить информацию о себе, чтобы защитить свои персональные данные. «В этом случае единственный документ, подтверждающий право собственности — это договор купли-продажи, а он не указан в законе в качестве документа, который может предоставить страхователь при заключении договора», — отметил представитель РСА. Таким образом, автомобилист не сможет оформить договор: он не предъявит доказательств, что является собственником, а также не предоставит данные о месте жительства, необходимые для расчета территориального коэффициента.
Однако проблемы могут быть решены, если до 1 июля, когда завершится переход от бумажного к электронному ПТС, примут разработанный ранее проект изменений в постановление, которые регулируют информационный обмен между РСА и госорганами.
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