ОДК принимает участие в международной авиационной выставке ILA 2018

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) принимает участие в международной авиационной выставке ILA 2018, которая проходит с 25 по 29 апреля в Берлине. На крупнейшем в Германии авиасалоне ОДК представляет компетенции по производству комплектующих для коммерческих газотурбинных авиадвигателей крупнейших мировых производителей, освоенные в рамках реализации холдингом программы «Поставщик 2-4 уровня».

ОДК реализует программу по выходу на международный рынок в качестве поставщика 2-4 уровня. Она ориентирована на производственный аутсорсинг для зарубежных заказчиков, предоставление инжиниринговых услуг, технического аудита проектов, разработки деталей с применением методов бионического дизайна, проведение натурных испытаний и сервисного обслуживания двигателей.

В рамках ОДК эти проекты выделены в отдельное бизнес-направление — UEC Interparts. «Интеграция в мировую систему поставщиков комплектующих гражданских двигателей повысит эффективность использования производственного потенциала холдинга и позволит в дальнейшем диверсифицировать портфель заказов корпорации», — отметили в компании.

На выставке в Германии ОДК под брендом UEC-Interparts представляет компоненты, произведенные по программе «Поставщик 2-4 уровня»: кольцо привода, барабан бустера, лопатки турбины, диск вентилятора, кронштейны и другие компоненты ГТД. Производство этих компонентов организовано по системе «точно в срок» и в соответствии с требованиями международных стандартов по качеству. Кроме того, проводится мультимедийная презентация возможностей холдинга по участию в совместных проектах.

ОДК в рамках реализации программы «Поставщик 2-4 уровня» активно развивает инновации и передовые производственные технологии, позволяющие изготавливать детали и сборочные единицы методом аддитивного производства и с применением бионического дизайна. Кроме того, ОДК активно внедряет композитные материалы в конструкцию производимых по программе деталей двигателей.

Программа «Поставщик 2-4 уровня» не исчерпывается «авиационным» направлением — ОДК готова производить компоненты и для промышленных ГТД, ветровой энергетики, локомотивостроения, корабельной и автомобильной промышленности.