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ОДК принимает участие в международной авиационной выставке ILA 2018
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ОДК принимает участие в международной авиационной выставке ILA 2018 

Ростех 2 часа назад
Фото: Ростех
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) принимает участие в международной авиационной выставке ILA 2018, которая проходит с 25 по 29 апреля в Берлине. На крупнейшем в Германии авиасалоне ОДК представляет компетенции по производству комплектующих для коммерческих газотурбинных авиадвигателей крупнейших мировых производителей, освоенные в рамках реализации холдингом программы «Поставщик 2-4 уровня».
ОДК реализует программу по выходу на международный рынок в качестве поставщика 2-4 уровня. Она ориентирована на производственный аутсорсинг для зарубежных заказчиков, предоставление инжиниринговых услуг, технического аудита проектов, разработки деталей с применением методов бионического дизайна, проведение натурных испытаний и сервисного обслуживания двигателей.
Как рассказали в пресс-службе ОДК, холдинг уже успешно осуществляет производственную кооперацию с такими лидерами мирового рынка газотурбинной техники как Safran Aircraft Engines (Франция), Pratt & Whitney Canada (Канада) и др.
В рамках ОДК эти проекты выделены в отдельное бизнес-направление — UEC Interparts. «Интеграция в мировую систему поставщиков комплектующих гражданских двигателей повысит эффективность использования производственного потенциала холдинга и позволит в дальнейшем диверсифицировать портфель заказов корпорации», — отметили в компании.
На выставке в Германии ОДК под брендом UEC-Interparts представляет компоненты, произведенные по программе «Поставщик 2-4 уровня»: кольцо привода, барабан бустера, лопатки турбины, диск вентилятора, кронштейны и другие компоненты ГТД. Производство этих компонентов организовано по системе «точно в срок» и в соответствии с требованиями международных стандартов по качеству. Кроме того, проводится мультимедийная презентация возможностей холдинга по участию в совместных проектах.
ОДК в рамках реализации программы «Поставщик 2-4 уровня» активно развивает инновации и передовые производственные технологии, позволяющие изготавливать детали и сборочные единицы методом аддитивного производства и с применением бионического дизайна. Кроме того, ОДК активно внедряет композитные материалы в конструкцию производимых по программе деталей двигателей.
Программа «Поставщик 2-4 уровня» не исчерпывается «авиационным» направлением — ОДК готова производить компоненты и для промышленных ГТД, ветровой энергетики, локомотивостроения, корабельной и автомобильной промышленности.
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