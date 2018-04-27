И вас посчитают 

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Госкорпорация «Ро­с­атом» инициирует изменения в законодательство о госзакупках: создание общей базы контрагентов и легализация права заказчика на проведение аудитов.

Практику применения законов о закупках обсуждают в эти дни на форуме-выставке «Госзаказ». Главный вектор дискуссий деловой программы этого года — цифровизация закупок. Есть ли эффект от использования электронных процедур закупки, в чём особенности рынка корпоративных закупок и какие ново­введения он может претерпеть? Эти вопросы обсуждают порядка трёх тысяч участников деловой программы форума. Свыше 200 компаний в рамках выставки представляют собственные практики.

С 2012 года в стране действует 223-й Федеральный закон, регулирующий государственные закупки. Крупные компании-заказчики и госорганы накопили большой опыт в его применении, внедряют собственные технологии. Как сообщил начальник управления корпоративных реформ и закупок Аналитического центра при Правительстве РФ Павел Тихомиров , часто крупные заказчики создают не только собственный официальный сайт закупок, но прорабатывают инфраструктуру работы с заказчиками: внутренние органы для решения нестандартных ситуаций, а также по досудебному урегулированию споров. Эту практику начал Росатом, но теперь такие органы есть и в правительстве Москвы , и в «Роснефти» , и в ряде других компаний.

Свои предложения по совершенствованию работы с закупками озвучил один из крупнейших участников рынка госзаказов — Росатом. По мнению директора по закупкам госкорпорации Романа Зимонаса, в законодательстве назрели изменения, касающиеся создания электронного обмена информацией по поставщикам с информационными системами госорганов и крупных госзаказчиков, а также закрепления за последними права проводить аудит.

«У каждой компании-заказчика есть своя база данных по поставщикам. Если компании станут обмениваться этими данными, это может дать новый облик закупкам, исключив коррупцию. В принципе при помощи искусственного интеллекта уже можно определить победителя, не подключая к этому процессу человека», — считает Зимонас.

Кроме того, по его мнению, параллельно с онлайн-контролем за поставщиками и исполнителями необходим и контроль офлайн. В том, что касается выполнения крупных госзаказов, бывает недостаточно изучать бумажные носители — необходимо проводить и выездные аудиты, считают в Росатоме. Госкорпорация уже практикует выезды экспертных групп, которые на месте убеждаются, что всё, что представил в документации поставщик, во-первых, имеется и работает, а во-вторых, соответствует всем требованиям.

Вся полученная в ходе аудита информация заносится во внутреннюю базу, и таким образом у каждого поставщика есть свой «паспорт»: какой базой он располагает, какими специалистами, как и какие заказы уже выполнил. К концу 2018 года в корпорации заработает система выявления несоответствия, при которой, если исполнитель не выявил коренную причину какого-то брака, допущенного в ходе исполнения госконтракта, к заключению следующего его просто не допустят.

Бангладеш, Египте, «Нас беспокоит, что это новшество пока не прижилось в законодательстве», — заявил Зимонас, подчеркнув, что механизм обязательного аудита существует во многих странах. «Выполняя зарубежные контракты, мы тотально сталкиваемся с тем, что не только европейские заказчики, скажем, в Финляндии или Венгрии , но и в Индии Турции требуют к обязательному аудиту всех наших поставщиков по всей цепочке. То есть если мы, скажем, поставляем насос, то коллеги приезжают смотреть не только сам насос, но и процесс его изготовления», — уточнил он.

Такие нововведения не являются попыткой заблокировать конкуренцию, отметил Зимонас. Напротив, это должно подстёгивать исполнителей, поставщиков к совершенствованию своей работы и своих производств: исправляя замечания, компания автоматически занимается модернизацией и повышением своей конкурентоспособности.

Госкорпорация уже неоднократно выходила с инициативой ввести в законодательство право заказчиков при закупках работ для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения и безопасности государства и населения, провести проверку соответствия участника установленным требованиям (аудит).

Предложение Росатома о внедрении безбумажного обмена информацией по правоспособности, опыту и квалификации поставщиков с информационными системами госорганов и крупных госзаказчиков будет включено в резолюцию по итогам форума-выставки «Госзаказ» и направлено на рассмотрение государственным регуляторам.

Росатом является одним из крупнейших госзаказчиков — план закупок на 2018 год составляет порядка 800 миллиардов рублей. Больше половины связано со строительством зарубежных объектов. Каждый год заключается порядка 30 тысяч договоров.

Такими объёмами невозможно управлять и контролировать их, не имея цифровых систем. Более семи лет Рос­атом строит это единое цифровое пространство. Так, процедура закупки уже полностью автоматизирована. Сейчас ведётся работа над автоматизацией системы оформления исполнительной документации с тем, чтобы закрывающая документация оформлялась без бумажных носителей, с использованием цифровой подписи.