Кооператив Кошкинского района имени Фрунзе занимается молочным животноводством

По-хозяйски

Управляя кооперативом, Виктор Григорьев во главу угла ставит человека, а не производственные показатели, потому что мыслит широко, по-государственному, и, несмотря на сложности, с оптимизмом смотрит в будущее. Ведь в конечном счете забота о коллективе отзывается добросовестным трудом людей, работающих на земле.

Основное направление ПСК имени Фрунзе — молочное животноводство. Общее количество крупного рогатого скота на ферме составляет 1100 голов. Все животные под должным присмотром. В год здесь стабильно получают 1 тысячу 900 тонн молока. Корма для животных выращивают на полутора тысячах гектарах, отведенных под кормовые культуры, 1,5 тысячи га занимают озимая пшеница и подсолнечник. Так что буренки питаются фуражом, силосом и сеном местного производства. У сторонних организаций закупают лишь витамины и удобрения. Такой грамотный расчет позволяет значительно сократить расходы предприятия. Аналогичный подход и к сельскохозяйственной технике.

"За два предыдущих года приобрели два зерноуборочных комбайна, четыре новых трактора, — рассказывает Виктор Григорьев. — Есть своя ремонтная мастерская, где техника к предстоящей посевной готовится еще с осени. В отличие от других предприятий, механизаторы у нас и зимой не остаются без работы. Нагрузка хоть и небольшая, но работы хватает. А если у людей есть дело, они за него держатся".

На предприятии трудятся девяносто человек. Средняя зарплата на сегодня на уровне 25-30 тысяч рублей в месяц. Предприятие обеспечивает сотрудников жильем, особое внимание уделяется молодым семьям. Кооператив строит дома на две-три семьи, оплачивает услуги водоснабжения. Есть здесь и детский сад, в который каждый год приходят новые ребятишки, работает сельский Дом культуры.

ПСК имени Фрунзе не замыкается только на производстве, уделяя внимание решению социальных вопросов развития поселений. А самого Виктора Григорьева неоднократно отмечали на региональном уровне за вклад в развитие спорта, материальную и моральную поддержку спортсменов и пропаганду здорового образа жизни.

Поддержка должна работать

Молочное животноводство переживает не лучшие времена. Сегодня небольшим хозяйствам крайне сложно выжить, а тем более работать с прибылью. Весомая государственная поддержка оказывается в основном хозяйствам, способным давать от шести тысяч кг молока в год на одну корову. Для остальных даже незначительное снижение закупочных цен на молоко делает его производство невыгодным, а то и разорительным. Понятно, что задача субсидий не только поддержать производителей, но и стимулировать рост показателей. Помогать нужно тем, кто работает, кто стремится держать качество, увеличивать объемы. Однако экономика молочного животноводства небольших хозяйств не позволяет резко перейти на качественно иной уровень и рассчитывать на более высокие субсидии.

"Обидно за мелкие хозяйства, которые производят молоко отличного качества, — говорит Виктор Григорьев. — Мы сегодня выживаем за счет «финансовой подушки», созданной прежде. На фоне растущих налогов и повышения цен на энергоносители рассчитывать на то, что господдержка в том виде, в котором она существует сегодня, поможет нам развиваться дальше, невозможно. Небольшим предприятиям не угнаться за крупными холдингами. И если мы хотим развивать молочное животноводство, сельские поселения, то подходы к поддержке производителей надо пересматривать".

Между тем надежда на перемены все же есть. Аграрное ведомство подготовило предложения по модернизации агропромышленной отрасли губернии. Общий объем дополнительного финансирования агропромышленного комплекса из бюджета Самарской области на 2018–2020 годы может составить 1,7 млрд рублей. В обновленной программе развития АПК повышению эффективности молочного животноводства отводится серьезное место.

Виктор Григорьев, председатель производственного сельскохозяйственного кооператива имени Фрунзе:

— Мы не занимаемся бизнесом в привычном понимании этого слова. У нас сельское производство. Мы крепко привязаны к земле. Наша задача — удержать сотрудников и обеспечить им достойную зарплату и жизнь. С позиции бизнеса в трудные времена предприятия сокращают кадры, вынуждая остальных справляться с объемом работы. Нам же важно сохранить рабочие места. Нам не нужна прибыль любой ценой. Мы хотим сохранить производство и уклад жизни людей. И это правильно с точки зрения человечности. Когда на каком-нибудь мероприятии в сельском клубе я вижу, как бегают наши малыши, душа радуется. Дети — вот наши главные достижения и наше будущее, которое, я уверен, будет светлым.