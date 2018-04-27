Нефтеналивную баржу спустили на воду в Нижегородской области

Несамоходную нефтеналивную баржу спустили на воду в Навашине на «Окской судоверфи». Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

По словам начальника отдела ОПК министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Николая Старченко , эта баржа — первое из 10 судов проекта ROB 20, которые предприятие построит в ближайшие месяцы. В частности, уже в 2018 году планируется спустить на воду 8 барж.

Как отметил генеральный директор «Окской судоверфи» Владимир Куликов , «этот заказ привел к тому, что мы интенсивно набираем людей, с января по апрель месяц, по настоящий день, порядка 500 человек дополнительно принято».

Серия из десяти несамоходных наливных барж проекта ROB20 строится по лизингу для судоходной компании «Пола Райз» ( Санкт-Петербург ), заказчиком (лизингодателем) выступает « Государственная транспортная лизинговая компания ». Сумма контракта — 2,5 млрд рублей. Предназначение судов — перевозка нефтеналивных грузов с температурой вспышки 61 градус и выше, в основном мазута. Предполагаемая география эксплуатации: река Белая — река Волга, включая водохранилища.

Как отметил Николай Старченко, это не единственный заказ, который «Окская судоверфь выполнит в ближайшее время. „Мы сегодня ведем переговоры о заказах для нужд Министерства обороны РФ . Кроме того, в планах — пилотный проект постройки рыболовецких судов на навашинской верфи“, — сообщил начальник отдела ОПК регионального минпрома . Первое маломерное рыболовецкое судно планируется спустить на воду в 2020 году.

По словам и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, правительство области сейчас разрабатывает комплексные меры поддержки судостроительной отрасли региона.

»Глава региона Глеб Никитин дал поручение о создании судостроительного кластера в Нижегородской области, — заявил Евгений Люлин . — Предприятия — участники кластера получат региональные налоговые льготы, в частности, по налогам на имущество и прибыль. Кроме того, будем работать с федеральными возможностями, включаться в федеральные программы. Мы должны получить все возможные преференции».

В ближайшие месяцы концепцию кластера обсудят вместе с нижегородскими корабелами. Проект предполагает и создание новых производств комплектующих на свободных площадках судостроительных предприятий региона. Интерес к этому проявили, в том числе, и на «Окской судоверфи».

«Сегодня довольно много комплектующих завозится из-за рубежа. Мы очень заинтересованы в развитии импортозамещения в судостроении», — добавил и.о. вице-губернатора.

Напомним, что глава Нижегородской области Глеб Никитин поставил задачу нарастить объем промпроизводства в Нижегородской области примерно на 20% в 2020 году по сравнению с 2017 годом.