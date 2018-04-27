Промсвязьбанк запустил спецпроект о цветочном бизнесе на портале ЧесТнок

Данные, которые были собраны в рамках проекта, позволили проанализировать рынок: откуда поставляются цветы, из какой страны поступает больше всего товара, сколько в среднем стоит партия и какой цветок считается самым популярным на рынке России

Кроме статистики, в проекте собраны истории предпринимателей из регионов — от Владивостока до Калининграда . Они рассказали об особенностях ведения бизнеса в своих городах, необходимом минимуме для старта, о том, какие цветы предпочитают жители и на какой праздник больше всего их покупают, кроме 8 Марта. Самарский рынок в проекте представляют Лариса Коптева и Наталия Меть, соосновательницы сети цветочных магазинов «БОТАНИКА».

"Цветы и букеты всегда ассоциируются с чем-то праздничным, приятным. Наверное, именно поэтому все большему количеству людей приходит идея создать цветочный бизнес, — комментирует директор по связям с общественностью Промсвязьбанка Ксения Большакова . — Наш спецпроект получился достаточно масштабным, мы смогли найти и рассказать о совершенно разных проектах в одной сфере".

Ознакомиться со спецпроектом и прочитать истории предпринимателей можно на портале ЧесТнок.