Ещё
Промсвязьбанк запустил спецпроект о цветочном бизнесе на портале ЧесТнок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Промсвязьбанк запустил спецпроект о цветочном бизнесе на портале ЧесТнок 

Волга Ньюс 34 минуты назад
Данные, которые были собраны в рамках проекта, позволили проанализировать рынок: откуда поставляются цветы, из какой страны поступает больше всего товара, сколько в среднем стоит партия и какой цветок считается самым популярным на рынке России.
Кроме статистики, в проекте собраны истории предпринимателей из регионов — от Владивостока до Калининграда. Они рассказали об особенностях ведения бизнеса в своих городах, необходимом минимуме для старта, о том, какие цветы предпочитают жители и на какой праздник больше всего их покупают, кроме 8 Марта. Самарский рынок в проекте представляют Лариса Коптева и Наталия Меть, соосновательницы сети цветочных магазинов «БОТАНИКА».
"Цветы и букеты всегда ассоциируются с чем-то праздничным, приятным. Наверное, именно поэтому все большему количеству людей приходит идея создать цветочный бизнес, — комментирует директор по связям с общественностью Промсвязьбанка Ксения Большакова. — Наш спецпроект получился достаточно масштабным, мы смогли найти и рассказать о совершенно разных проектах в одной сфере".
Ознакомиться со спецпроектом и прочитать истории предпринимателей можно на портале ЧесТнок.
Волга Ньюс: последние новости
В Кировском районе в дни матчей ЧМ-2018 ограничат движение транспорта В Самаре День Весны и Труда отметят праздничным шествием трудовых коллективов Промсвязьбанк завершил проект по автоматизации взаимодействия с Пенсионным фондом России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может выйти из ЕСПЧ159
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»55
Поставим Макаревича на место606
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна84
Жертвоприношение: у детей вырывали сердца
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение