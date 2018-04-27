Фонтан на площади Минина заработает 28 апреля

фото из архива редакцииФонтан на площади Минина заработает 28 апреля28 апреля на площади Минина и Пожарского заработает фонтан. Об этом «Нижегородской правде» сообщили в Нижегородском Водоканале.

Торжественная церемония запуска главного нижегородского фонтана состоится 28 апреля в 15 00. В честь открытия для гостей мероприятия будет организован праздник.