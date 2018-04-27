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Фонтан на площади Минина заработает 28 апреля
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Фонтан на площади Минина заработает 28 апреля 

Нижегородская правда 41 минуту назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива редакцииФонтан на площади Минина заработает 28 апреля28 апреля на площади Минина и Пожарского заработает фонтан. Об этом «Нижегородской правде» сообщили в Нижегородском Водоканале.
Торжественная церемония запуска главного нижегородского фонтана состоится 28 апреля в 15 00. В честь открытия для гостей мероприятия будет организован праздник.
Фонтан на площади начал функционировать 1 октября 1847 года в качестве источника воды. Проект был разработан инженером-гидротехником А. И. Дельвигом. Уникальное для России оборудование было изготовлено на Выксунском заводе Шепелевых. Закладка водопроводного здания и фонтана состоялась 1 июля 1846 года. Вода 18 родников, выведенных на поверхность, собиралась по деревянным трубам в кирпичный бассейн у соединения Казанского и Георгиевского съездов, где находилась водоподъёмная станция с двумя паровыми машинами. По четырём чугунным трубам вода поднималась к Мартыновской больнице, и шла к первому водоразборному резервуару у пересечения улиц Жуковской (Минина) и Мартыновской (Семашко). Далее водовод шёл по Жуковской улице к фонтану на Благовещенской площади, служившему основным местом водоразбора. Водопровод обеспечивал подачу 40 000 вёдер воды в сутки. Изначально фонтан располагался на север от Благовещенского собора, в районе современной остановки транспорта. В 1930 году он был перенесён на современное место.
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