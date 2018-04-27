Ни лечь ни сесть: в Москве ввели новые правила пребывания в аэропортах

Шереметьево и СУХУМ, 27 апр — Sputnik . Мособлдума приняла поправки к региональному КоАП, которые позволят выписывать штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах Домодедово Жуковский . Документ опубликован на сайте регионального парламента. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

Согласно поправкам, штрафы вводятся за такие нарушения, как засорение территории, загромождение проходов, несоблюдение правил использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов, прослушивание музыки без наушников.

При этом нарушением также будет считаться «нахождение в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях», а также сидение на полу и «размещение багажа на сиденьях».

Запрещается передвижение по территории аэропортов верхом на животных, гидроскутерах, велосипедах и других транспортных средствах, кроме инвалидных колясок.

Кроме того, устанавливается ответственность за нарушение порядка при оформлении багажа или регистрации. «Все пассажиры должны находиться строго в пределах предназначенных зон», — говорится в постановлении. За подобные действия предусмотрен штраф 100 рублей.

Также штраф предусмотрен для граждан, которые будут предлагать свои услуги или заниматься попрошайничеством. Наконец, привлечь к ответственности могут лиц, использующих аэропорт для проживания вне гостиниц. Эти действия могут повлечь предупреждение или штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Новые правила распространяются на территории аэропортов и аэровокзальных комплексов, а также на зоны безопасности шириной не менее 30 метров от здания аэропорта.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект об усилении административной ответственности за совершение противоправных действий на воздушном транспорте.

"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна, а также за ряд других противоправных деяний, совершаемых на воздушном транспорте", — говорится в справке к документу.

Документом также планируется ввести административную ответственность за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования.

Напомним, газета The Telegraph сообщила, что итальянская фирма Aviointeriors разработала прототип стоячих мест для самолетов. Ряд «сидений» планируется закрепить вертикальными стойками, на уровне бедер будет расположена мягкая обивка, которая позволит пассажиру не испытывать дискомфорт в бедрах. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками. Сидеть на таком «кресле» невозможно — только облокотиться на него.

По словам производителей, новые «кресла» позволят «уплотнить рассадку»: они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20%.

"ЮТэйр" провел замеры салона и выяснил, что в стоячих креслах пассажирам будет мешать багажник для ручной клади. При этом самый экономичный тариф «Лайт» включает ручную кладь 10 килограммов, и авиакомпания не планирует отказывать пассажирам в провозе ручной клади", — заявил РИА Новости президент авиакомпании «ЮТэйр» — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков

Ранее источник в «Победе» сообщил, что лоукостер планирует заказать для новых воздушных судов «стоячие» кресла при условии их сертификации и безопасности.