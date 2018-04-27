Как запатентовать технологию в США: опыт Resonance Software

Суть запатентованной технологии

Два с половиной года назад мы изучали тему обеспечения взаимодействия между мобильными устройствами для разработки собственных сервисов. На тот момент был доступен ряд стандартных технологий вроде Bluetooth, GPS или NFC, но ни одна не подходила идеально для наших целей. Нам хотелось создать принципиально новый алгоритм, пришла идея использовать для обнаружения устройств поблизости уникальный аудио-отпечаток окружающей среды.

Новый подход дал возможность владельцам смартфонов находить друг друга, организовывать чаты, объединяться в играх, переводить деньги и делать другие операции с помощью микрофона и доступа в Интернет. Технология Resonance Nearby легла в основу нескольких наших мобильных приложений, например, DROP — платформы электронных визиток.

После создания прототипа мы провели небольшое исследование, которое показало, что аналогов изобретения не существует. Кроме того, способ связывания устройств заинтересовал несколько крупных корпоративных клиентов. Поскольку мы планировали предоставлять другим компаниям возможность лицензирования и встраивания нашей технологии в свои продукты, сразу же подали заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO).

Действия перед подачей патентной заявки

США предоставляют технологическим стартапам и венчурным инвесторам хорошие возможности для регистрации патента и обеспечения его безопасности. Для того, чтобы запатентовать изобретение, не обязательно быть гражданином страны.

Перед тем, как начать составлять заявку на патент, изобретателю нужно провести подготовительную работу, проверить, что никто ранее не патентовал подобное и не публиковал описание похожей технологии. Для этих целей проводится предварительный патентный поиск (Prior Art Search).

Такой поиск представляет собой обработку огромных массивов информации. Проверять нужно не только патенты как таковые, но и публикации в научных журналах (речь идет об известных рецензируемых академических журналах — peer-reviewed academic journal). Даже если технология не была запатентована, но при этом была описана в журнале, зарегистрировать ее, скорее всего, не получится.

Есть специализированные компании, которые занимаются предварительным патентным поиском. Мы обращались для проведения Prior Art к специалистам из Индии . В итоге получили два качественных отчета со ссылками на патенты и статьи в научных журналах.

Если вы хотите провести подготовительную работу самостоятельно, вам нужно серьезно подойти к поиску информации. Придется проанализировать опубликованные в США и за рубежом патентные статьи в открытых источниках, печатные и онлайн журналы, каталоги, базы данных.

Предварительный анализ покажет, имеет ли смысл подавать заявку на патент. В последние годы политика в сфере патентования программного обеспечения в США ужесточилась. Десять лет назад запатентовать можно было почти все что угодно, что привело к появлению патентных троллей. Они оформляли исключительные права на все возможные объекты интеллектуальной собственности и отсуживали у корпораций большие суммы за пользование принадлежащими им патентами. Теперь же USPTO более жестко проверяет патентные заявки.

Надо учитывать не только суть изобретения, но и используемые при его описании формулировки. В случае с технологией Resonance мы уже на подготовительном этапе довольно высоко оценили вероятность получения патента. Впоследствии мы проводили исследование в отношении другой функции — «Snap and Share», которая позволяет фотографировать визитку и отправлять ее на телефон. Идентичной технологии мы не нашли, зато существовало три отдельных патента, формулировки которых частично пересекались с нашими ключевыми заявлениями. Мы поняли, что получение патента будет проблематичным, и решили не подавать заявку.

Подготовка и подача патентной заявки

Если вы считаете, что с большой долей вероятности вам удастся получить патент, вы переходите к следующему этапу — составлению патентной заявки. Для этого мы рекомендуем обратиться к услугам юристов. Во-первых, заявка в USPTO должна быть составлена по определенной форме. Юристы, готовящие ее, по сути «переводят» текст с обычного английского языка на юридический английский. Во-вторых, при составлении заявки очень важна техническая терминология, которую принято употреблять — с ней также лучше знакомы те, кто регулярно составляет заявки. В-третьих, юристы, работающие с патентами, знают некоторые нюансы, касающиеся подачи заявки и последующей работы с ней, гласные и негласные правила.

При работе с юристами для начала сам изобретатель составляет краткое описание на пару страниц. У нас такое техническое описание реализации способа с иллюстрациями заняло полторы страницы. Оно должно быть составлено так, чтобы его мог понять любой инженер средней квалификации. Затем наши юристы трансформировали описание в пространную патентную заявку объемом около 20 страниц.

В случае с технологическими патентами очень важна терминология — если вы не используете устоявшиеся термины, при рассмотрении заявки к вам, скорее всего, возникнут вопросы. Например, когда речь идет о микрофоне, нельзя просто написать «микрофон». Нужно посмотреть, какая терминология используется обычно и написать, например, «устройство, которое захватывает аудио».

Еще один важный момент — можно запатентовать алгоритм, то есть последовательность действий, а можно способы и методы. Надежнее зарегистрировать именно способы и методы. Алгоритм может быть немного изменен и подан в виде новой заявки другими лицами. Метод же дает правообладателю гораздо более высокую степень безопасности и отсекает претендентов с похожей методологией. Мы регистрировали именно метод (system and method) по сопряжению устройств для анализа аудиофона, из-за чего на этапе рассмотрения столкнулись с пристальным изучением идеи.

После того как юристы подготовили патентную заявку, они подают ее в USPTO через свои аккаунты на сайте ведомства. Почти все взаимодействие ведется в электронном виде, находиться в стране необязательно. У нас не было своего аккаунта на сайте USPTO, всю информацию мы получали через юриста либо смотрели на сайте по номеру заявки.

Стандартный срок ожидания рассмотрения составляет 1,5—2 года, в это время она просто лежит на полке и ожидает своей очереди. Мы подали документы в августе 2015 года, а патентное ведомство начало их рассматривать только в сентябре 2017. Впоследствии мы узнали, что можно было организовать ускоренное рассмотрение заявки. Это стоило бы всего несколько сотен долларов, но время ожидания сократилось бы с двух лет до нескольких месяцев. Мы узнали о такой возможности слишком поздно, так как наш первый юрист о ней не рассказал. Возможно, это сервис, доступный более крупным и признанным юридическим компаниям.

Документ, полученный от USPTO после подачи заявки на патент. Нажмите, чтобы увеличить

Нюансы работы с юристами

Важно не просто обратиться к юристам, но и подобрать авторитетную юридическую фирму, которая ранее работала с патентами. В процессе рассмотрения USPTO мы поменяли своего поверенного. Изначально мы обратились в фирму, которая, по сути, состояла из одного юриста, была его частной практикой. Как стало понятно позже, он был не слишком опытен в работе именно с патентами. Когда мы получили первый отказ по своей заявке, он не смог объяснить нам, что нужно делать в этой ситуации, что поменять, и мы были предоставлены сами себе. Когда мы отказались от его услуг, он просто перестал пересылать нам ответы из USPTO, которые некоторое время продолжали приходить именно ему.

После этого мы обратились в крупную юридическую фирму. Обычно они не работают со стартапами, но нам повезло, так как они увидели в нашем проекте потенциал и захотели взять дело. В такой фирме с патентной заявкой будут работать юристы, которые специализируются на патентах и смогут понять суть описания технологий. Еще один плюс крупной юридической фирмы — вся переписка с USPTO идет через юриста, так что через два года, когда вашу заявку начнут рассматривать, юридическая фирма должна продолжать работать, а частный юрист может за это время уйти на покой, перестать работать и т.д.

Интересный момент состоит в том, что новые юристы, с которыми мы стали сотрудничать, выступали от нашего имени в диалоге с ведомством и меняли формулировки заявки еще до того, как мы подписали на них доверенность. Юристы действовали в наших интересах, так что тут вопрос скорее не к ним, а к патентному ведомству, почему оно разрешило им действовать от нашего имени без формального подтверждения. С другой стороны, в США переписка по электронной почте является достаточным доказательством авторизации действий. Она может быть использована в суде, а такая переписка с юридической фирмой на тот момент уже была. Кроме того, речь идет о солидной юридической фирме, лимит доверия к которой высок, сам ее авторитет гарантирует, что она не станет вносить правки, противоречащие интересам клиента.

Майк Карлов и Денис Марков

Рассмотрение заявки и выдача патента

На этапе рассмотрения заявки у нас возникло несколько проблем. Патентные экзаменаторы указали на пересечения с чужими разработками в публикациях и патентах и начали присылать отказы (reject). Отказы касались конкретных тезисов, которые пересекались с другими патентами. Например, экзаменаторы отметили, что одно из наших заявлений упоминается в другом патенте, который моделирует звук определенных частот. Мы пояснили, что анализируем перцептивый хэш с последующим анализом в облаке (сервер вне мобильного устройства).

Если отказ касается основной формулы, он ставит под вопрос всю заявку. Получение отказов сначала нас встревожило, но на самом деле пугаться не стоит — по факту это не отказы как таковые, а указание на необходимость изменить какие-то формулировки. Позднее мы узнали, что практически ни одну технологию не пропускают с первого раза и без обсуждения.

Мы несколько раз получали отказы и меняли терминологию в наших заявках, согласовывали эти изменения с юристами. Они составили апелляцию (applicant's reply) и подали ее в ведомство. В апелляции необходимо детально описать причину изменения и объяснить, почему после внесения изменений тезисы должны быть одобрены. Очень важно изменять формулировки так, чтобы не менялась суть, не отходить от изначальной идеи. Если апелляция удовлетворяет экзаменатора, то заявку пропускают. Если же приходит письмо о том, что внесенных изменений недостаточно, заявка меняется снова или проводится телефонное интервью с экзаменатором, на котором можно доказывать свою позицию. В том случае, когда идет отказ на апелляцию, можно обращаться в другие инстанции.

Интервью с экзаменатором — вполне распространенная практика, в нашем случае оно тоже проводилось. Наше присутствие во время интервью было необязательно и, как объяснили нам юристы, даже нежелательно. В интервью важно использовать устоявшуюся терминологию, не сказать лишнего, не уйти в чрезмерную конкретику, что может дать возможность экзаменатору сделать патент слишком узким. Мы тем не менее решили принять участие в интервью, юристы посоветовали нам включаться в разговор, только если есть серьезное уточнение.

После одобрения нескольких наших изменений нам пришел окончательный отказ (final reject). Несмотря на название, по факту он не является окончательным. Проблема была в том, что мы использовали в основной формуле термин «фоновый шум» (audio ambient noise), а в другой формуле «аудио среда» (audio environment). Термин «аудиосреда» был уже использован в другом патенте, кроме того, это и в целом более широкий термин.

Мы воспользовались возможностью коррекции заявки экзаменатором (examiner’s amendment). Суть этой функции заключается в том, что экзаменатор выделяет спорные места в заявке и сообщает об этом изобретателям. Мы согласовали с экзаменатором замену термина «аудиосреда» на «фоновый шум» в ходе телефонного интервью, и он внес соответствующие изменения.

Через несколько дней на электронную почту пришло уведомление о разрешении выдачи патента (Notice of Allowance). С этого момента дается три месяца на оплату пошлины (fee), если за это время не оплатишь, патент выпущен не будет. Стадия выпуска патента занимает до полутора месяцев. Сейчас мы ожидаем печатную версию, но патент прежде всего существует в электронной форме.

Фрагмент документа, полученного от USPTO — подтверждает разрешение на выдачу патента. Нажмите, чтобы увеличить

Патент выдается на 20 лет. В течение этого срока все, кто использует технологию, должны выплачивать сборы изобретателю, позже изобретение становится общественным достоянием.

Стоимость патента

Желающим запатентовать свою технологию в США нужно быть готовым заплатить серьезные деньги. В общей сложности речь может идти о десятках тысяч долларов. Прежде всего эта сумма складывается из оплаты услуг юристов.

Часовая ставка частного юриста, с которым мы сотрудничали на начальном этапе, составляла порядка 250–300 долларов. Услуги крупной юридической компании обходились дороже — 700 долларов в час для юриста, специализирующегося на патентах, 300 долларов для младшего юриста, который готовит бумаги и занимается другой вспомогательной работой.

Надо понимать, что час работы может включать, например, написание одного электронного письма и телефонный звонок представителю патентного ведомства. При большом количестве изменений в патентную документацию, подготовке апелляций и ходатайств работа с юристом обременительна для стартапа. Мы советуем заранее обговаривать фиксированную сумму за выполнение определенной задачи или этапа. Например, $2000 за выполнение prior art search.

Помимо работы юристов необходимо оплатить пошлины в патентном ведомстве. Размер пошлин зависит от вида патента, размеров компании изобретателя и других параметров. Каждый этап процесса оплачивается отдельно. Если вы представляете маленькую компанию, то платите только 50% от общей стоимости. Пошлина на подачу заявки для получения патента на изобретение для небольших фирм составит около $150 (для крупных компаний $300). Если количество страниц в заявке превышает 100, то необходимо заплатить еще $200. Этап поиска по патентам может обойтись в $330 как малому бизнесу; крупные компании платят $660. Стоимость рассмотрения заявки патентным ведомством составляет $380 (для крупных компаний $760).

Стоит отметить, что патентное ведомство обязывает оплачивать и процесс апелляции. Так, например, уведомление об апелляции (Notice of Appeal) обойдется вам в $400, запрос на устное слушание или на интервью — в $650. С тех пор как изобретатель получил уведомление о разрешении выдачи патента (Notice of Allowance), нужно заплатить пошлину в $500, после чего патент будет выпущен.

Фрагмент полученного патента. Нажмите, чтобы увеличить

Наши рекомендации стартапам

Оформить патент в США непросто, но вполне реально. Нужно быть готовым к тому, что на это уйдет много времени (до нескольких лет) и денег (десятки тысяч долларов). Важно подобрать квалифицированную юридическую фирму, которая будет вести вашу патентную заявку. Можно готовить заявку самостоятельно, но незнание подводных камней и соответствующей терминологии снижает ваши шансы. Нужно сразу здраво оценивать перспективы получения патента — если на этапе предварительной подготовки стало ясно, что ваше изобретение серьезно пересекается с уже существующими открытиями, подавать заявку вряд ли имеет смысл.

Лучше всего патентовать не алгоритмы, а конкретные способы и методы, кроме того, важно сформулировать заявку достаточно широко, что позволит учесть все возможные варианты применения патентуемой технологии. В процессе рассмотрения заявки не нужно бояться отказов — по сути это не отказы, а лишь приглашение к обсуждению. Обычно они решаются изменениями формулировки заявки.

В целом же получение патента резко повышает вашу привлекательность для инвесторов — патент помогает им понять, в чем уникальность именно вашего стартапа, кроме того, он свидетельствует о том, что другим компаниям будет сложно конкурировать с вами в отношении этой конкретной технологии.

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