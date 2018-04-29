Экипаж МКС устроил концерт на борту станции

Российский космонавт Антон Шкаплеров отметил, что недавно на МКС состоялся космический концерт.

Российский космонавт Антон Шкаплеров, находящийся на МКС, опубликовал в своем Twitter фото, на котором члены экипажа МКС держат в руках музыкальные инструменты.

«У нас тут на борту станции недавно состоялся небольшой космический концерт. Как уже говорил мой друг Олег Артемьев , коллектив нашей группы «АстроГавайи» — представители России США , и у каждого своя роль», — написал Шкаплеров.

У нас тут на борту станции недавно состоялся небольшой космический концерт. Как уже говорил мой друг Олег Артемьев, коллектив нашей группы «АстроГавайи» — представители России и США, и у каждого своя роль. pic.twitter.com/dYZYx4QiFo

— Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) 28 апреля 2018 г.