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Экипаж МКС устроил концерт на борту станции
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Экипаж МКС устроил концерт на борту станции 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Российский космонавт Антон Шкаплеров отметил, что недавно на МКС состоялся космический концерт.
Российский космонавт Антон Шкаплеров, находящийся на МКС, опубликовал в своем Twitter фото, на котором члены экипажа МКС держат в руках музыкальные инструменты.
«У нас тут на борту станции недавно состоялся небольшой космический концерт. Как уже говорил мой друг Олег Артемьев, коллектив нашей группы «АстроГавайи» — представители России и США, и у каждого своя роль», — написал Шкаплеров.
У нас тут на борту станции недавно состоялся небольшой космический концерт. Как уже говорил мой друг Олег Артемьев, коллектив нашей группы «АстроГавайи» — представители России и США, и у каждого своя роль. pic.twitter.com/dYZYx4QiFo
— Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) 28 апреля 2018 г.
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